Нічого і нікому не винна: Єфросиніна висловилася про дурні стереотипи та жінку на кухні

Навіть після розпаду СРСР в пострадянських країнах все ще існує стереотип, що місце жінок – на кухні. І Україна не стала винятком у цьому гендерному питанні.

У невеликих населених пунктах країни переважно жінка відповідає за приготування їжі, проте незабаром проблема вирішитися. Про це в рамках проєкту "Інтерв'ю 24" розповіла телеведуча Маша Єфросиніна.

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Хто така Маша Єфросиніна Українська телеведуча, посол Фонду ООН з питань народонаселення, блогерка. Авторка YouTube-каналів "Іспит" і "Дорослі дівчата". Одружена з екс-керівником Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Тимуром Хромаєвим. У шлюбі з ним в неї народилося двоє дітей – донька Нана та син Олександр.

"Нікому нічого не винна"

Єфросиніна зазначила, що у неї є коротка й абсолютно безкомпромісна відповідь хлопцям, які закидають дівчатам: "Ти повинна готувати!"

Я взагалі нічого і нікому не винна. Швидше всього (така відповідь – 24 канал) спричинить по собі конфлікт. Тут потрібно дивитися на ступінь закоханості в цю людину або на ступінь його цінності в житті жінки, дівчини, дівчинки,

– підкреслила Маша Єфросиніна.

Після переїзду до майбутнього чоловіка Тимура Хромаєва Єфросиніна вирішила навчитися готувати, щоб "своєму чоловікові куховарити з ранку до вечора щось вишукане". За її словами, вона накупила книжок і почала "куховарити".

Маша Єфросиніна: "Я взагалі нічого і нікому не винна" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Все це мені дико важко давалося. Якщо комусь для приготування однієї страви необхідно від двадцяти до тридцяти хвилин, то мені – від двох до трьох годин. У мене не виходило, і все доводилося переробляти,

– згадала телеведуча.

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"Жертви не потрібні"

Телеведуча каже, що на той момент її хлопець Тимур Хромаєв помітив, як їй важко дається готування, і запевнив, що йому такі "жертви взагалі не потрібні".

Відразу ж після цього він взяв і за двадцять хвилин зварганив приголомшливий стейк. Іноді я йому кажу: "А давай сходимо в який-небудь ресторан? Так хочеться романтики і чогось такого". У відповідь він пропонує щось приготувати. Готує він справді дуже смачно, швидко і з легкістю,

– розповіла Маша Єфросиніна.

Дивіться інтерв'ю з Машею Єфросиніною у відеоформаті:

"Інтерв’ю 24" – новий проєкт на сайті 24 каналу про найважливіші теми. Розмови, які змінюють країну на краще.

Авторка проєкту – заступниця головної редакторки сайту Анастасія Зазуляк.