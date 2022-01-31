Чимало людей зараз хворіють, тому необхідно дбати про власну безпеку. Маша Єфросиніна обожнює різноманітні заходи та романтичні прогулянки з чоловіком, однак ці вихідні вирішили провести вдома разом із дітьми.

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Нове фото Єфросиніної з чоловіком

Ведуча опублікувала чорно-біле селфі, яке зробила недільного вечора. Вона позувала на камеру в худі власного бренду Mashsh. Волосся зібрала ззаду й одягнула на голову пов'язку, а на обличчя не наносила косметику. Коханий Єфросиніної сидів поруч із нею у футболці. Обоє мило усміхалися та смакували червоним вином.

У дописі Маша зазначила, що вони здорові, але догляд за дітьми ніхто не скасовував, тому займаються всіма домашніми справами.



Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото з інстаграму ведучої

Текст публікації Маші Єфросиніної:

Вирішили з Тимуром випити, щоб всі нарешті вже були здоровими! А для тих, кого не оминула домашня ізоляція, в сторіз розповіла про 4 детективні серіали.

Так, у коментарях вже бажають одужання. Ні-ні, ми з Тимуром добре почуваємось, але ділимо чергування по догляду за дітьми. Крім ковіду на грипу не скасовуються ж старі звичні дитячі головні болі. І дякую за ваші рекомендації серіалів.