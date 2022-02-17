В небольших населенных пунктах страны преимущественно женщина отвечает за готовку, однако вскоре проблема вскоре разрешиться. Об этом в рамках проекта "Интервью 24" рассказала телеведущая Маша Ефросинина.
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Кто такая Маша ЕфросининаУкраинская телеведущая, посол Фонда ООН по вопросам народонаселения, блогер. Автор YouTube-каналов "Экзамен" и "Взрослые девочки". Замужем за Тимуром Хромаевым – экс-главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В браке с ним у нее родилось двое детей – дочь Нана и сын Александр.
"Никому ничего не должна"
Я вообще ничего и никому не должна. Скорее всего (такой ответ – 24 канал), повлечет за собой конфликт. Тут нужно смотреть на степень влюбленности в этого человека или на степень его ценности в жизни женщины, девушки, девочки,
– подчеркнула Маша Ефросинина.
После переезда к будущему мужу Тимуру Хромаеву Ефросинина решила научиться готовить, чтобы "своему мужчине стряпать с утра до вечера какие-то изыски". По ее словам, она накупила книг и начала "куховарить".
Маша Ефросинина: "Я вообще ничего и никому не должна" / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Все это мне дико тяжело давалось. Если кому-то для приготовления одного блюда необходимо от двадцати до тридцати минут, то мне – от двух до трех часов. У меня не получалось и все приходилось переделывать,
– вспомнила телеведущая.
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"Жертвы не нужны"
Телеведущая говорит, что на тот момент ее парень Тимур Хромаев заметил, как ей тяжело дается готовка, и заверил, что ему такие "жертвы вообще не нужны".
Сразу же после этого он взял и за двадцать минут сварганил потрясающий стейк. Иногда я ему говорю: "А давай сходим в какой-нибудь ресторан? Так хочется романтики и чего-то такого". В ответ он предлагает что-нибудь приготовить. Готовит он действительно очень вкусно, быстро и с легкостью,
– рассказала Маша Ефросинина.
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