У ніч на Івана Купала: Лілія Ребрик показала атмосферні фото

У ніч на 7 липня українці святкують Івана Купала. Однією з головних традицій цього свята є плетення віночків, які потім пускають на воду. Телеведуча та акторка Лілія Ребрик разом із доньками та чоловіком відзначила особливий літній день та поділилася атмосферними фотографіями.

Літні ночі завжди неповторні. Вони наповнені неймовірною атмосферою, теплом. Лілія Ребрик разом із сім'єю сповна насолоджується кожним моментом. На особистій сторінці в інстаграмі вона часто ділиться красивими кадрами.

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Лілія Ребрик святкувала Івана Купала

Ввечері перед святом Купала телеведуча з доньками – Діаною та Поліною і чоловіком Андрієм Диким відправилася на річку. Зіркова сім'я плела неймовірно красиві вінки, які за традицією потрібно пускати на воду.

Лілія для такого свята обрала комфортне вбрання. Вона позувала на камеру в чорній майці, джинсах і білій сорочці. Волосся вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику. Довершила аутфіт стильними сережками. Головною родзинкою образу ведучої став величезний вінок з польових квітів.

Яскравою серією світлин Ребрик поділилася у своєму інстаграмі: "Свято сонця, літа, тепла і буйної зелені! Розквіт літа, час, коли воно налилося всіма фарбами, пахне всіма ароматами й співає звуками, притаманними лише йому. Польові квіти та різнотрав'я сьогодні набувають особливої цілющості! А роса – чудодійна! Ми сплели вінки, пустили їх на воду, загадали бажання, намилувалися сонцем і вмилися росою. От хіба через полум'я не стрибали й квітку папороті ще не шукали".

У дописі акторка також зазначила, що фотографувала Лілія Яма. Схоже, що Івана Купала вони відзначили сім'ями.

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