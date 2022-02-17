З незвичною зачіскою та верхи на коні: Надя Дорофєєва презентувала новий кліп і пісню

Українська співачка Надя Дорофєєва випустила нову пісню та кліп, заради якої набила татуювання. Відеороботу їй зняла знаменита кліпмейкерка Таня Муіньо.

Відома українська співачка Надя Дорофєєва, що виступає під псевдонімом DOROFEEVA, презентувала перший у 2021 році кліп. Зірка зняла ролик на пісню raznotsvetnaya.

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Надя Дорофєєва презентувала нову пісню й кліп

Кліп для виконавиці зняла знаменита Таня Муіньо. У ролику Надя Дорофєєва постала з перукою платинової блондинки з асиметричним чубчиком та позувала верхи на коні. Співачка приміряла й інші вбрання – мереживні корсети, одяг зі шкіри та хутряні шуби.

Сміливість потрібна нам усім. Сміливість любити й відкрито говорити про свої почуття: починаючи з першого кроку, першого визнання, закінчуючи сміливістю любити когось відкрито, незважаючи на засудження суспільства та інші заборони,

– поділилась Надя Дорофєєва.

"Я переконана, що кохання не має одного кольору. У кожного з нас він свій, унікальний. raznotsvetnaya – любов, яка, зіштовхуючись з перешкодами, стає ще сильнішою, яскравішою і різнобарвнішою. Який колір у твого кохання?" – написала зірка під відео.

DOROFEEVA – raznotsvetnaya: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

, що до випуску пісні та кліпу Надя Дорофєєва зробила особливе татуювання на задній частині ноги. Там красується напис raznotsvetnaya (різнокольорова) – назва її нового треку.

Шанувальники вже активно діляться враженнями від релізу артистки. Вони по-різному оцінюють її працю в коментарях: