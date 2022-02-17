Известная украинская певица Надя Дорофеева, выступающая под псевдонимом DOROFEEVA, презентовала первый в 2021 году клип. Звезда сняла ролик на песню raznotsvetnaya.
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Надя Дорофеева презентовала новую песню и клип
Клип для исполнительницы сняла знаменитая Таня Муиньо. В ролике Надя Дорофеева предстала с париком платиновой блондинки с асимметричным челкой и позировала верхом на коне. Певица примерила и другие наряды-кружевные корсеты, одежду из кожи и меховые шубы.
Смелость нужна нам всем. Смелость любить и открыто говорить о своих чувствах: начиная с первого шага, первого признания, заканчивая смелостью любить кого-то открыто, несмотря на осуждение общества и другие запреты,
– поделилась Надя Дорофеева.
"Я убеждена, что любовь не одного цвета. У каждого из нас он свой, уникальный. raznotsvetnaya – любовь, которая, сталкиваясь с препятствиями, становится еще сильнее, ярче и разноцветнее. Какой цвет у твоей любви?" – написала звезда под видео.
DOROFEEVA – raznotsvetnaya: смотреть видео онлайн
Реакция сети
Поклонники уже активно делятся впечатлениями от релиза артистки. Они по-разному оценивают ее труд в комментариях:
- "Супер. Песня для всех и каждого, независимо от цвета, настроения и возраста";
- "Боже мой, это шикарно, великолепно, ярко";
- "Очень душевная песня, как же мне понравились все образы Нади";
- "Сейчас эта песня будет играть из каждого утюга, даже тем, кому не понравилось, навяжут";
- "Клип и музыка просто супер";
- "Клип непривычен для стиля Нади. Но песня невероятная. Уверена, что уже завтра буду ее напевать";
- "Смотрю каждый новый клип Дорофеевой и задаю вопрос – у этого всего есть смысл, или просто бизнес?".