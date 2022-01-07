Незмінною залишається лише скрипка, – Олександр Божик розповів, які ролі грав у вертепі
Джерело:24 канал
Український скрипаль Олександр Божик щороку бере участь у вертепі. У розмові з журналістами 24 каналу музикант поділився, що грав різні ролі, а незмінною з року в рік залишається лише скрипка.
Вертеп – одна з найяскравіших різдвяних традицій в Україні. У різних куточках країни лунає колядка, різноманітні персонажі прославляють народження Ісуса Христа. До вертепу долучається й відомий скрипаль Олександр Божик.
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Олександр Божик про участь у вертепі
Артист поділився, що у вертепі брав участь багато разів. Протягом 5 років він приєднується до "Зіркового Люкс-Вертепу" та дарує радість мешканцям Львова. Однак навіть там Олександр не з'являється без скрипки: "Скрипка – унікальний і потрібний інструмент".Розмова з подружжям Божиків записана в межах проєкту "Інтерв'ю24".
Оскільки Божик високий ростом, то в дитинстві йому давали носити зірку, щоб було видно здалеку. Деколи він міг грати єврея, оскільки є стереотип, що всі євреї грають на скрипці.
Ролі були різні, незмінною залишається лише скрипка,
– додав Олександр.
Інтерв'ю з Олександром та Юлією Божиками у відеоформаті: дивіться відео онлайн