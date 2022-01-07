Вертеп – одна из самых ярких рождественских традиций в Украине. В разных уголках страны звучит колядка, разные персонажи прославляют рождение Иисуса Христа. К вертепу присоединяется и известный скрипач Александр Божик.

Полный разговор здесь О звонках из России, отношениях на карантине и скрипке: интервью с Александром Божиком и женой

Александр Божик об участии в вертепе

Артист поделился, что в вертепе участвовал много раз. В течение 5 лет он присоединяется к "Звездному Люкс-Вертепу" и дарит радость жителям Львова. Однако даже там Александр не появляется без скрипки: "Скрипка – уникальный и нужный инструмент".

Разговор с супругами Божик записан в рамках проекта "Интервью24".

Поскольку Божик высокий, то в детстве ему давали носить звезду, чтобы было видно издалека. Иногда он мог играть еврея, поскольку существует стереотип, что все евреи играют на скрипке.

Роли были разные, неизменной остается только скрипка,

– добавил Александр.

Обратите внимание! Для рождественского спецпроекта "Святая ночь со звездами" Александр Божик вместе с супругой Юлией поделился рецептом тушеной капусты с фасолью, которую каждый год готовят на Святвечер. Рецепт узнайте по ссылке.

Интервью с Александром и Юлией Божик в видеоформате: смотрите видео онлайн