У соціальних мережах зірка розповіла, про те, як півтора року їй писав фанат з Росії. Усі його монологи були з сексуальним підтекстом. Хоча артистка блокувала сторінки шанувальника, видаляла його повідомлення, однак він постійно створював нові сторінки та продовжував писати.

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Jerry Heil про дії надокучливого фаната

В інстаграмі виконавиця повідомила, що організовує фан-зустріч у Львові. Тоді чоловік написав їй, що їде до Львова, щоб побачитися.

Мені було бридко від того, що читаю, тому всі повідомлення видаляла. В один з моїх днів перебування у Львові я сказала, що хочу зустрітися з фанатами. Тоді він писав, що їде у Львів. До повідомлень: "Хочу позбутися з тобою цноти" додавав фотографії з транспорту, щоб я не сумнівалася в тому, що він справді їде,

– розповіла Jerry Heil.

Такі дії дуже налякали артистку, тому вона викликала поліцію, працівники якої повідомили, що згідно з законодавством України цій людині загрожує штраф у розмірі 51 гривні або адміністративний арешт до 15 діб.

Jerry Heil про надокучливого фаната з Росії: дивіться відео онлайн

Однак Jerry Heil наголосила, що правоохоронці не звернули увагу на той факт, що чоловік двічі намагався перетнути кордон України літаком, однак його не пропустили. І на третій раз він приїхав автобусом і домовився з нашим прикордонником. Тобто незаконно потрапив на територію України.



Jerry Heil про фаната з Росії / Скриншот інстаграм-сторіз співачки



Jerry Heil про фаната з Росії / Скриншот інстаграм-сторіз співачки



Jerry Heil про фаната з Росії / Скриншот інстаграм-сторіз співачки

Щоб почуватися в безпеці Jerry Heil найняла охоронців. Вона наголосила, що розповіла про цю ситуацію не для того, щоб звернути увагу контретно на того чоловіка, який переслідував її, а для того, щоб показати, що в інтернеті дівчата не можуть почуватися захищеними. Насамперед не публікуйте точне місце розташування. У мережі є тисячі збоченців, які слідкують за цим.