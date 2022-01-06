В социальных сетях звезда рассказала о том, как полтора года ей писал фанат из России. Все его монологи были с сексуальным подтекстом. Хотя артистка блокировала страницы поклонника, удаляла его сообщения, однако тот постоянно создавал новые страницы и продолжал писать.

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Jerry Heil о действиях надоедливого фаната

В инстаграме исполнительница сообщила, что организует фан-встречу во Львове. Тогда мужчина написал ей, что едет во Львов, чтобы увидеться.

Мне было противно от того, что я читаю, поэтому все сообщения удаляла. В один из моих дней пребывания во Львове я сказала, что хочу встретиться с фанатами. Тогда он писал, что едет во Львов. К сообщениям: "Хочу избавиться с тобой от девственности" добавлял фотографии из транспорта, чтобы я не сомневалась в том, что он действительно едет,

– рассказала Jerry Heil.

Такие действия очень испугали артистку, поэтому она вызвала полицию, работники которой сообщили, что согласно законодательству Украины этому человеку грозит штраф в размере 51 гривны или административный арест до 15 суток.

Jerry Heil о надоедливом фанате из России: смотрите видео онлайн

Однако Jerry Heil подчеркнула, что правоохранители не обратили внимание на тот факт, что мужчина дважды пытался пересечь границу Украины на самолете, однако его не пропустили. А в третий раз он приехал автобусом и договорился с нашим пограничником. То есть, незаконно попал на территорию Украины.



Jerry Heil о фанате из России / Скриншот из инстаграм-сториз певицы

Jerry Heil о фанате из России / Скриншот из инстаграм-сториз певицы

Jerry Heil о фанате из России / Скриншот из инстаграм-сториз певицы

Чтобы чувствовать себя в безопасности, Jerry Heil наняла охранников. Она подчеркнула, что рассказала об этой ситуации не для того, чтобы обратить внимание конкретно на преследовавшего ее мужчину, а для того, чтобы показать, что в интернете девушки не могут чувствовать себя защищенными. В первую очередь, не публикуйте свое точное местоположение. В сети есть тысячи извращенцев, которые следят за этим.