Лидер коллектива KAZKA устроила небольшой отпуск-перезагрузку. Она отправилась в Испанию.

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Солистка группы KAZKA в Барселоне

Александра Зарицкая активно проводит время в Испании. Она прогуливается по улочкам Барселоны, наслаждается местными пейзажами. К тому же она пробует испанскую кухню, хотя продолжает ограничивать себя в питании.

Несколько слов о Барселоне. Здесь на каждом шагу невероятная красота, и я не знаю, как успею за несколько дней все обойти. А еще здесь очень много попугаев, они везде и они очень раздражают, если честно. А еще здесь очень много выпечки, я умираю каждый раз, когда прохожу мимо, потому что она очень пахнет, и я себя сдерживаю максимально,

– поделилась лидер KAZKA.

Александра Зарицкая также обнародовала откровенное фото, на котором продемонстрировала фигуру после похудения на 30 килограммов и татуировки.

Александра Зарицкая / Фото из инстаграма группы KAZKA

Лидер KAZKA в Барселоне / Фото из инстаграма звезды

Отметим, перед Барселоной Александра Зарицкая проводила время в Грузии. Она находилась на рождественском ретрите в Грузии. Певица признавалась, что влюбилась в культуру этой страны и людей.