У неї все через протести, – Світлана Лобода про те, чому продюсер Крапівіна пішла від неї
Джерело:ютуб Маші Єфросиніної
Українська співачка Світлана Лобода багато років не давала інтерв'ю в Україні і зараз розповіла, чому з нею припинила співпрацю Нателла Крапівіна – відома продюсерка і режисерка. Скандал стався після того, як Крапівіна назвала російську премію "МузТВ" "цирком виродків".
Тоді ж Крапівіна заявила, що йде з шоу-бізнесу та припиняє співпрацю з Лободою. Своє слово вона дотримала, але Світлана зараз вирішила розповісти, як все відбувалось за лаштунками пліток та ЗМІ.
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За її словами, після публічного з'ясування стосунків між Філіпом Кіркоровим та Крапівіною, Лобода говорила з продюсеркою і запитувала, чому вона так робить. Адже усі пов'язують їх одна з одною. У відповідь та казала, що має право сама вирішувати, що їй робити, а що ні. "Я доросла самодостатня людина", – заявляла Крапівіна.
Згодом Нателла нібито зрозуміла, що завдала біль близькій людині та вибачилась перед колишньою підопічною.
"Вона перепросила, але що тут поробиш. Вона просто не подумала. Хотіла одне, а вийшло інше. У неї завжди так — все через протести, конфлікти. А потім поводиться ніби нічого не сталося… Зізнаюся, ми тільки недавно відновили спілкування з нею. Нікому іншому, напевно, я б такого не пробачила. Але вона дуже важлива для мене людина, ми споріднені душі – і приймаємо одна одну такими, якими ми є", – поділилася LOBODA.
Світлана Лобода і Нателла Крапівіна / Фото Best In
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Співпраця Лободи і Крапівіної: коротко
- Зазначимо, що продюсерка проєкту LOBODA Нателла Крапівіна офіційно заявила про припинення співпраці з артисткою 8 червня 2021 року.
- Сталось це через 2 дні після скандалу з "МузТВ" та Кіркоровим.
- Крапівіна була продюсеркою Світлани 11 років.
- Зараз Лобода продовжує записувати хіти та гастролювати, а Нателла "пішла" в кінематограф.
- Нателла Крапівіна є донькою українського девелопера туркменського походження Вагіфа Алієва. Також її знають як творця телевізійного проєкту "Орел і решка" та продакшн-студії "TeenSpirit".