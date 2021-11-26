"Несподівано": у мережі показали архівне відео з 19-річною Тіною Кароль
26 листопада 2021 , 20:53Читать новость на русском
Джерело:фан-акаунт Тіни Кароль
Фан-клуб Тіни Кароль знайшов архівне відео зі знаменитістю. У ньому 19-річна співачка виступає у мюзиклі.
Популярна українська співачка Тіна Кароль рідко ділиться в мережі архівними кадрами. Однак шанувальники знайшли кумедне відео з артисткою.
До слова Тіна Кароль випустила пікантний кліп на пісню "Поцелуй на фарт"
Архівне відео з Тіною Кароль
На ролику показали Тіну Кароль у 19-річному віці. Вона одягнена в оригінальний обтислий блакитний костюм з пишною спідницею і капюшоном. Неординарний образ зірка доповнила яскравим макіяжем.
Тоді вона виступала в мюзиклі "Яйцо лошади". Спершу вона випила куряче яйце, а потім виконала композицію оперним співом.
Реакція мережі
Шанувальники артистки були вражені таким архівним відео зірки. Тож вони активно діляться враженнями у коментарях:
- "Цікаво подивитися повністю цей мюзикл. Дуже гарно";
- "Браво";
- "Ого, який голос";
- "Захват";
- "Вау";
- "Несподівано";
- "Яка хорошенька".