"Несподівано": у мережі показали архівне відео з 19-річною Тіною Кароль

26 листопада 2021 , 20:53
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Джерело:

фан-акаунт Тіни Кароль

Фан-клуб Тіни Кароль знайшов архівне відео зі знаменитістю. У ньому 19-річна співачка виступає у мюзиклі.

Популярна українська співачка Тіна Кароль рідко ділиться в мережі архівними кадрами. Однак шанувальники знайшли кумедне відео з артисткою.

До слова Тіна Кароль випустила пікантний кліп на пісню "Поцелуй на фарт"

Архівне відео з Тіною Кароль

На ролику показали Тіну Кароль у 19-річному віці. Вона одягнена в оригінальний обтислий блакитний костюм з пишною спідницею і капюшоном. Неординарний образ зірка доповнила яскравим макіяжем.

Тоді вона виступала в мюзиклі "Яйцо лошади". Спершу вона випила куряче яйце, а потім виконала композицію оперним співом.

Реакція мережі

Шанувальники артистки були вражені таким архівним відео зірки. Тож вони активно діляться враженнями у коментарях:

  • "Цікаво подивитися повністю цей мюзикл. Дуже гарно";
  • "Браво";
  • "Ого, який голос";
  • "Захват";
  • "Вау";
  • "Несподівано";
  • "Яка хорошенька".
Зазначимо, раніше фан-клуб Тіни Кароль опублікував у мережі рідкісне фото зірки на Чорноморських іграх. Тоді вона вперше виступила на конкурсі – їй було 14 років.
Автор: Марія Касій