Популярна українська співачка Тіна Кароль рідко ділиться в мережі архівними кадрами. Однак шанувальники знайшли кумедне відео з артисткою.

До слова Тіна Кароль випустила пікантний кліп на пісню "Поцелуй на фарт"

Архівне відео з Тіною Кароль

На ролику показали Тіну Кароль у 19-річному віці. Вона одягнена в оригінальний обтислий блакитний костюм з пишною спідницею і капюшоном. Неординарний образ зірка доповнила яскравим макіяжем.

Тоді вона виступала в мюзиклі "Яйцо лошади". Спершу вона випила куряче яйце, а потім виконала композицію оперним співом.

Реакція мережі

Шанувальники артистки були вражені таким архівним відео зірки. Тож вони активно діляться враженнями у коментарях:

"Цікаво подивитися повністю цей мюзикл. Дуже гарно";

"Браво";

"Ого, який голос";

"Захват";

"Вау";

"Несподівано";

"Яка хорошенька".

Зазначимо, раніше фан-клуб Тіни Кароль опублікував у мережі рідкісне фото зірки на Чорноморських іграх. Тоді вона вперше виступила на конкурсі – їй було 14 років.