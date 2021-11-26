Популярная украинская певица Тина Кароль редко делится в сети архивными кадрами. Однако поклонники нашли забавное видео с артисткой.
К слову Тина Кароль выпустила пикантный клип на песню "Поцелуй на фарт"
Архивное видео с Тиной Кароль
В ролике показали Тину Кароль в 19-летнем возрасте. Она одета в оригинальный обтягивающий голубой костюм с пышной юбкой и капюшоном. Неординарный образ звезда дополнила ярким макияжем.
Тогда она выступала в мюзикле "Яйцо лошади". Сначала она выпила куриное яйцо, а затем исполнила композицию оперным пением.
Реакция сети
Поклонники артистки были удивлены таким архивным видео звезды. Они активно делятся впечатлениями в комментариях:
- "Интересно посмотреть полностью этот мюзикл. Очень красиво";
- "Браво";
- "Ого, какой голос";
- "Восторг";
- "Вау";
- "Неожиданно";
- "Какая хорошенькая".