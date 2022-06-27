Виявляється, що кумир мільйонів українців, пісні якого співають поколіннями, планував приєднатися до окупантів та знищувати мирне населення на Донбасі. Про це пишуть російські ЗМІ, посилаючись на директора Шатунова, повідомляє 24 канал.

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Шатунов хотів воювати на Донбасі

Директор артиста Аркадій Кудряшов повідомив, що в лютому Шатунов запропонував йому йти воювати разом з російськими військовими. Юрій свідомо хотів вбивати українців.

Юра сказав: "Аркадію, поїхали, запишемося добровольцями",

– заявив Кудряшов.

Ця пропозиція шокувала представника артиста: "Ось така у нього реакція була, ось перша реакція, найперша, каже: "Поїхали на Донбас".

Однак чомусь артист таки не пішов "освобождать жителей Донбасса". Натомість запланував весняний тур російськими містами, в інстаграмі публікував фото та відео з концертів. Також співак вже встиг оголосили про осінні концерти, однак на них він вже ніколи не виступить. Весь патріотизм Шатунова закінчився на словах. А українські артисти в той час насправді взяли зброю в руки та стали на захист рідної землі. Захищають її від таких, як Шатунов.

Юрій Шатунов був українофобом

Артист ненавидів українців. Піарниця Анна Салата у телеграм-каналі писала, що з 2014 року Шатунова неодноразово запрошували виступати в Європі, але, коли він дізнавався, що замовники концертів з України, одразу відмовляв. Казав, що ми всі "кінчені бандерівці, нацисти та фашисти". Про це Анні розповідав організатор концертів, який працював з росіянином.

Починаючи з 2014 року, щоразу, коли йому дзвонили із запитом на приватний виступ у Європі, дізнаючись, що замовники з України, він незмінно лаявся. І казав, що він не збирається співати перед людьми, які не шанують "велику Росію". Ось і Юра,

– розповів організатор.

Однак публічно артист не підтримував Росію у війні. Чимало його колег перейшли на бік окупантів, підтримують загарбницькі дії. Деякі публічно засудили жорстоку війну. Однак Шатунов активно не виступав за Росію.

Церемонію прощання росіяни перетворили на шоу

На церемонії прощання шанувальники влаштували справжнє шоу. Тисячі прихильників прийшли до Прощальної зали Троєкурівського цвинтаря, де активно фотографувалися. Одна з фанаток на декілька секунд зупинилися біля труни з артистом, щоб зробити кращі кадри.

Сім'я Шатунова вирішила зробити дві церемонії прощання – публічну та приватну. Артиста мають кремувати, а порох, як би це не дивно звучало, розділять між двома країнами – Росією та Німеччиною, де тривалий час артист жив разом з рідними.