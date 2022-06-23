Помер радянський та російський співак Юрій Шатунов, найбільш відомий за участю в гурті "Ласковый май". Смерть артиста підтвердив його менеджер російським телеграм-каналам, повідомляє 24 канал.

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Помер Юрій Шатунов

Виконавцю було 48 років. За інформацією деяких ЗМІ, у нього стався обширний інфаркт. Втім, інші кажуть, що причиною смерті стала серцева недостатність.

Співак помер у домодєдівській лікарні. Він мав гостру серцеву недостатність. Шатунову було 48 років,

– повідомив менеджер Юрія Шатунова.

Цікаво, що незадовго до смерті Юрій Шатунов планував повернення у музичну індустрію. Він хотів відновити концертну діяльність та виконувати свої хіти нульових.

Що відомо про Юрія Шатунова

Музикант та виконавець народився в Башкирії 1973 року. Коли йому було 3 роки, батьки розлучилися, тож він з мамою переїхав до іншого міста. У віці 10 років мама Шатунова померла через проблеми з серцем, тому хлопця взяла на виховання тітка. Однак він втікав з дому та блукав селами, через що згодом його перевели у дитячий будинок.

В оренбурзькій школі-інтернаті почалась його історія як співака. Там він познайомився з Сергієм Кузнєцовим, який був завідувачем гуртка художньої самодіяльності. Кузнєцов став засновником колективу "Ласковый май" у 1986 році.

Через 2 роки директором гурту став Андрій Разін. Частково завдяки йому "Ласковый май" здобув шалений розголос наприкінці 80-х. Колектив "переїхав" у Москву та розвивався там. Він став першим підлітковим гуртом, адже був найбільш популярний серед дівчат та хлопців у віці 13 – 18 років.

"Ласковый май" проводив безліч концертів з багатотисячною аудиторією у містах Радянського Союзу. Але в 1991 році Юрій Шатунов покинув гурт та розпочав сольну кар'єру. Після цього "Ласковый май" більш не мав популярності, яка була раніше.

Шатунов поїхав у Німеччину й продовжив там навчання, зокрема в музичній сфері. Через 10 років він випустив альбом "Вспомни май" з хітом "Забудь". Наступного року він отримав нагороду "Пісня року 2002" за пісню "Седая ночь".

Додамо, що в Юрія Шатунова та Андрія Разіна довгий час тривав конфлікт з приводу виконання пісень їхнього гурту. Шатунов звинувачував колишнього колегу у використанні його авторських пісень, тоді як Разін намагався заборонити екссолісту "Ласкового мая" співати пісні гурту на своїх концертах.

Особисте життя Шатунова

У 2000 році співак познайомився з юристкою Світланою. Через 7 років пара зіграла весілля, яке відбулося в Німеччині. Подружжя виховувало двох дітей: 12-річного сина Дениса та 9-річну доньку Естелу.