После успешного гастрольного тура Ирина Федишин отправилась на отдых вместе с мужем и детьми. Звезда активно делится атмосферными кадрами с поклонниками.

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Ирина Федишин на Мальдивах

На днях певица показала, как проходит ее утро на Мальдивах. Она опубликовала видео, в котором позирует на качелях вблизи океана. Звезда надела голубое платье с рюшами и обнаженными плечами. Волосы Ирина Федишин собрала в аккуратный пучок.

Заметим, Ирина Федишин признавалась, что давно мечтала попасть на Мальдивы. Поэтому этот отпуск для семьи долгожданный и желанный.

Также певица поделилась эффектным семейным фото с отдыха. Вся звездная семья лежала на песке, тогда как камера сфотографировала их сверху.

Счастливое время с семьей,

– подписала кадр Ирина Федишин.



Ирина Федишин с семьей / Фото из инстаграма Ирины Федишин

Поклонники исполнительницы активно комментируют каждое ее сообщение. Они поделились впечатлениями от последних публикаций: