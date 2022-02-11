После успешного гастрольного тура Ирина Федишин отправилась на отдых вместе с мужем и детьми. Звезда активно делится атмосферными кадрами с поклонниками.
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Ирина Федишин на Мальдивах
На днях певица показала, как проходит ее утро на Мальдивах. Она опубликовала видео, в котором позирует на качелях вблизи океана. Звезда надела голубое платье с рюшами и обнаженными плечами. Волосы Ирина Федишин собрала в аккуратный пучок.
Также певица поделилась эффектным семейным фото с отдыха. Вся звездная семья лежала на песке, тогда как камера сфотографировала их сверху.
Счастливое время с семьей,
– подписала кадр Ирина Федишин.
Ирина Федишин с семьей / Фото из инстаграма Ирины Федишин
Поклонники исполнительницы активно комментируют каждое ее сообщение. Они поделились впечатлениями от последних публикаций:
- "Как красиво. Хорошего отдыха";
- "Каждое ваше утро в период отдыха будет словно в сказке";
- "Какая красота, а вы, как всегда, невероятная";
- "Красота невероятная";
- "Как красиво";
- "Великолепное фото";
- "Лучшие".