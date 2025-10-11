Спеціальною гостею концерту стала ще одна зірка Євробачення – Jerry Heil. Про це пише Showbiz 24 з посиланням на інстаграм артистки.

На сцені клубу Atlas Nemo та Jerry Heil виступили у дуеті. Вони разом заспівали останній хіт артистки – "Додай гучності".

Ніби вчора було Євробачення… Ще недавно я їздила в гості до Nemo у Цюріх, а сьогодні ми приймаємо їх у Києві,

– написала виконавиця.

Nemo та Jerry Heil – "Додай гучності": відео

Також артисти виконали переможну пісню Nemo з Євробачення – The Code.

Nemo та Jerry Heil – The Code: відео

Також на концерт завітав учасник гурту Ziferblat Даниїл Лещинський, про що розповів в інстаграмі. Він подякував Nemo за його творчість та підтримку України.

"Концерт Nemo в Києві – це не тільки історія про талановитих європейських музикантів, які дають концерт в країні, що потерпає від війни зі злом. Цей факт переоцінити неможливо. Але є ще дещо – Nemo одні з небагатьох артистів, що тут й зараз творять музичну історію, і я можу бачити й відчувати це навіть зараз", – написав виконавець.



Даниїл Лещинський та Nemo / Фото з інстаграму Ziferblat

Nemo вперше в Україні