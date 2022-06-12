Немає жодного вцілілого будинку, – лідер "Другої Ріки" про руйнування Бучі, Ірпіня та Гостомеля

Музикант Валерій Харчишин побував у містах Київщини після того, як звідти вигнали російських окупантів. Артист розповів, що в Гостомелі немає жодного вцілілого будинку, а архітектурні руйнування Бучі переоцінені.

Київщина є одним з регіонів України, які найбільше постраждали у цій жорстокій війні. Міста поблизу столиці вдалося звільнити, тепер туди повертаються жителі, відновлюється життя. Лідер "Другої Ріки" в інтерв'ю 24 каналу розповів про поїздки туди.

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Валерій Харчишин про Бучу, Ірпінь та Гостомель

Музикант зазначив, що архітектурні руйнування Бучі занадто переоцінені. Місто вистояло. Можливо, тому, що окупанти зайшли туди одразу й українські військові не могли бити по них. Тривалий час в окупації в Бучі перебував технік гурту "Друга Ріка" Данило. Там була і його кохана. Поки сім'я була там, Валерій постійно підтримував зв'язок з Данилом. Чоловік з дружиною виїхали з міста, коли була перша можливість зробити це.

Це жахливо, але в цій ситуації є й позитив – Данило почав спілкуватися українською мовою,

– сказав Харчишин.

"На 35 – 40 відсотків зруйнована інфраструктура та взагалі місто Ірпінь. Немає Гостомеля, його просто не існує. Був там нещодавно, немає жодного вцілілого будинку. Там і немає мера, бо його вбили", – поділився артист.