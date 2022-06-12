Немає жодного вцілілого будинку, – лідер "Другої Ріки" про руйнування Бучі, Ірпіня та Гостомеля
Музикант Валерій Харчишин побував у містах Київщини після того, як звідти вигнали російських окупантів. Артист розповів, що в Гостомелі немає жодного вцілілого будинку, а архітектурні руйнування Бучі переоцінені.
Київщина є одним з регіонів України, які найбільше постраждали у цій жорстокій війні. Міста поблизу столиці вдалося звільнити, тепер туди повертаються жителі, відновлюється життя. Лідер "Другої Ріки" в інтерв'ю 24 каналу розповів про поїздки туди.
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Валерій Харчишин про Бучу, Ірпінь та Гостомель
Музикант зазначив, що архітектурні руйнування Бучі занадто переоцінені. Місто вистояло. Можливо, тому, що окупанти зайшли туди одразу й українські військові не могли бити по них. Тривалий час в окупації в Бучі перебував технік гурту "Друга Ріка" Данило. Там була і його кохана. Поки сім'я була там, Валерій постійно підтримував зв'язок з Данилом. Чоловік з дружиною виїхали з міста, коли була перша можливість зробити це.
Це жахливо, але в цій ситуації є й позитив – Данило почав спілкуватися українською мовою,
– сказав Харчишин.
"На 35 – 40 відсотків зруйнована інфраструктура та взагалі місто Ірпінь. Немає Гостомеля, його просто не існує. Був там нещодавно, немає жодного вцілілого будинку. Там і немає мера, бо його вбили", – поділився артист.Повне інтерв'ю з Валерієм Харчишиним читайте в рамках проєкту " Інтерв'ю24".
Коли Харчишин дізнався, що будинок зруйнований, дуже засмутився. Однак зміг використати цю сумну подію, щоб зібрати кошти для підрозділу, в якому служить брат. Для привернення уваги до збору грошей чоловік опублікував фото руїн дому. Виконавець планує відбудувати будинок, оскільки для його синів саме той дім асоціюється з Україною.
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