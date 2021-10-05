Неадекватно, – Войтенко відповів на коментар Гвоздьової на "Танцях з зірками"

Ілона Гвоздьова вкотре нарвалась на різкі відповіді на її критику від учасників шоу "Танців з зірками". Цього разу проти танцівниці висловився актор Костянтин Войтенко. Він назвав її коментар "неадекватним".

Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова повернулась на проєкт як четверта суддя. З її боку пролунало чимало критики в бік учасників. Зокрема, зірка негативно висловилась про виступ Костянтина Войтенка.

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Ілона Гвоздьова сказала, що не побачила досконалого квікстепу.

Я сьогодні побачила дуже багато танцю, на жаль, крім квікстепу. Мені було квікстепу чомусь замало, а коли він був, він був не настільки динамічним, яким би мав бути,

– заявила четверта суддя.

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Відповідь Войтенка Гвоздьовій

За лаштунками проєкту Костянтин Войтенко прокоментував заяву Ілони Гвоздьової. За його словами, квікстеп танцівниці з переможцем шоу Ігорем Ласточкіним також був дуже повільним.

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Я дуже задоволений коментарями наших постійних суддів, і дуже, дуже незадоволений коментарем Гвоздьової, тому що він неадекватний. Тим паче ми переглядали їхній номер із Ласточкіним, коли вони танцювали теж квікстеп – дуже повільний квікстеп,

– підкреслив актор.

"Тобто якщо ти кажеш, що у вас повільний квікстеп, треба або показувати, або танцювати так. І коли Ілона це казала, усі судді були шоковані. Нащо таке робити ще й оцінку таку ставити?", – додав він.

MELOVIN назвала коментарі четвертої судді некоректними та неадекватними . На думку Лізи Русіної, переможниця "Танців" просто відчула заздрість.

Зазначимо, Костянтин Войтенко не перший відповів Ілоні Гвоздьовій на різкий коментар. Партнерка