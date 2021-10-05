Неадекватно, – Войтенко відповів на коментар Гвоздьової на "Танцях з зірками"

5 жовтня 2021 , 15:32
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Джерело:

ютуб "Танців з зірками"

Ілона Гвоздьова вкотре нарвалась на різкі відповіді на її критику від учасників шоу "Танців з зірками". Цього разу проти танцівниці висловився актор Костянтин Войтенко. Він назвав її коментар "неадекватним".

Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова повернулась на проєкт як четверта суддя. З її боку пролунало чимало критики в бік учасників. Зокрема, зірка негативно висловилась про виступ Костянтина Войтенка.

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Ілона Гвоздьова сказала, що не побачила досконалого квікстепу.

Я сьогодні побачила дуже багато танцю, на жаль, крім квікстепу. Мені було квікстепу чомусь замало, а коли він був, він був не настільки динамічним, яким би мав бути,
– заявила четверта суддя.

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Відповідь Войтенка Гвоздьовій

За лаштунками проєкту Костянтин Войтенко прокоментував заяву Ілони Гвоздьової. За його словами, квікстеп танцівниці з переможцем шоу Ігорем Ласточкіним також був дуже повільним.

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Я дуже задоволений коментарями наших постійних суддів, і дуже, дуже незадоволений коментарем Гвоздьової, тому що він неадекватний. Тим паче ми переглядали їхній номер із Ласточкіним, коли вони танцювали теж квікстеп – дуже повільний квікстеп,
– підкреслив актор.

"Тобто якщо ти кажеш, що у вас повільний квікстеп, треба або показувати, або танцювати так. І коли Ілона це казала, усі судді були шоковані. Нащо таке робити ще й оцінку таку ставити?", – додав він.

Зазначимо, Костянтин Войтенко не перший відповів Ілоні Гвоздьовій на різкий коментар. Партнерка  MELOVIN назвала коментарі четвертої судді некоректними та неадекватними. На думку Лізи Русіної, переможниця "Танців" просто відчула заздрість.
Автор: Марія Касій