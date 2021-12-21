Не знав, як вона відреагує, – Юрій Горбунов пригадав, як освідчувався Каті Осадчій в Одесі
Джерело:ТСН
Ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов довгий час приховували свої стосунки від публіки. Тож освідчення у коханні також було таємним. Юрій Горбунов розповів, як все було.
Знаменитості Катя Осадча та Юрій Горбунов познайомилися на зйомках "Голосу країни". Саме цей проєкт значно зблизив ведучих.
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Як Юрій Горбунов освідчувався Каті Осадчій
Після того, як стосунки пари перейшли на новий рівень, Юрій Горбунов вирішив зробити пропозицію коханій. Він дуже хвилювався.
Я свого часу освідчувався Каті в Одесі й для мене це було дуже складно, оскільки я не знав, як вона відреагує. Вона відповіла "так", але це був дуже хвилюючий момент. Для жінок це дуже важливий момент. Він значущий і говорить, що чоловік нічого не боїться і на весь світ може стати на коліно і запропонувати руку і серце,
– поділився шоумен.
Катя Осадча і Юрій Горбунов / Фото з інстаграму Каті Осадчої
Стосунки Каті Осадчої та Юрія Горбунова
- Телеведучі познайомилися на концерті Лучано Паваротті в Києві. Тоді вони спілкувалися лише як колеги.
- Однак їх значно зблизила спільна робота – зірки вели вокальне шоу "Голос. Діти". Вже у 2 сезоні на телевізійному майданчику виникла перша симпатія, потім Горбунов і Осадча почали влаштовувати побачення. Та про їхній роман не знав ніхто.
- Знаменитості оголосили про стосунки й таємне весілля лиш тоді, коли Катя Осадча завагітніла вдруге – у лютому 2017. Юрій Горбунов розповідав, що вирішив, аби люди розуміли, що їхній син – це плід любові.
- У 2021 році подружжя стало батьками вдруге – у них народився син Данило. Днями вони охрестили малюка й дали йому друге ім'я – Микола.