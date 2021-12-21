Не знав, як вона відреагує, – Юрій Горбунов пригадав, як освідчувався Каті Осадчій в Одесі

Ведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов довгий час приховували свої стосунки від публіки. Тож освідчення у коханні також було таємним. Юрій Горбунов розповів, як все було.

Знаменитості Катя Осадча та Юрій Горбунов познайомилися на зйомках "Голосу країни". Саме цей проєкт значно зблизив ведучих.

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Як Юрій Горбунов освідчувався Каті Осадчій

Після того, як стосунки пари перейшли на новий рівень, Юрій Горбунов вирішив зробити пропозицію коханій. Він дуже хвилювався.

Я свого часу освідчувався Каті в Одесі й для мене це було дуже складно, оскільки я не знав, як вона відреагує. Вона відповіла "так", але це був дуже хвилюючий момент. Для жінок це дуже важливий момент. Він значущий і говорить, що чоловік нічого не боїться і на весь світ може стати на коліно і запропонувати руку і серце,

– поділився шоумен.



Катя Осадча і Юрій Горбунов / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Стосунки Каті Осадчої та Юрія Горбунова