Не згоден з низькими оцінками, – Олексій Суровцев про суддів на "Танцях з зірками"
Джерело:"Телеграф"
Колишній учасник шоу "Танці з зірками" Олексій Суровцев поскаржився на низькі оцінки його виступів на проєкті. Також він висловився про суддів. Актор заявив, що Катерина Кухар грає роль "злої" судді.
Український актор Олексій Суровцев вилетів з "Танців з зірками" у 4 випуску. Він погодився з тим, що його перший номер був провальним. Чоловік визнав, що з танцювального боку виступ був не надто технічним, однак як актор він впорався добре.
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Суровцев про оцінювання на "Танцях з зірками"
Попри "провальний" номер Олексій Суровцев не згоден з такими низькими оцінками від суддів. У 1 випуску актор отримав лише 7 балів.
Ми намагалися показати пристрасть. Думаю, з акторського боку – впоралися. А ось кроків суддям виявилося мало. Проте, я не згоден з такими низькими оцінками. Але з суддями не сперечаються. Я приймаю їх думку. Що мені ще залишається?
– висловився ексучасник "Танців з зірками".
Також знаменитість прокоментував поведінку суддів на шоу. За його словами, у Влада Ями і Максима Чмерковського завжди доречні та влучні коментарі. Однак Катерина Кухар нібито грає роль.
"Я абсолютно згоден з кожним словом Максима Чмерковського – красень, все завжди по справі, чітко, ясно і зрозуміло. Катя Кухар... Можливо, у неї такий образ, не знаю. Вірю, що у неї такий образ, а насправді вона хороша і дуже мила людина. Напевно, бути злим суддею – її роль. Якщо говорити про Влада Яму, хороший хлопець, завжди говорить досить доречно. У цілому всі коментарі суддів були до діла. Єдине, що не згоден із деякими оцінками щодо інших учасників", – заявив актор.
Олексій Суровцев і Марія Колосова / Фото з інстаграму Олексія Суровцева
Додамо, що Олексій Суровцев із розчаруванням коментував виліт з "Танців з зірками". Він підкреслив, що незадоволений собою, але однаково не розуміє, чому отримував такі низькі оцінки відносно інших пар. На думку актора, важливим фактором була невелика фан-аудиторія, яка не змогла його врятувати.
Хто ще говорив про "несправедливість" на "Танцях"
- Про несправедливість оцінювання раніше говорив гуморист Іван Люленов. Він зазначав, що є гірші учасники за нього, які залишилися в шоу. "Це було неочікувано та неприємно. Лише зараз усвідомлюю, що сталося. Вважаю, що несправедливо, незрозуміло чому вилетів", – казав комік.
- Хореографиня Ілона Гвоздьова натомість відкрито заявляла, що судді підсуджують одній з пар – Дмитру Каднаю та Аліні Лі. На її думку, саме вони отримують найкращі постановки, костюми, можливості й тому найкращі оцінки від суддів.