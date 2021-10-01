Не згоден з низькими оцінками, – Олексій Суровцев про суддів на "Танцях з зірками"

Колишній учасник шоу "Танці з зірками" Олексій Суровцев поскаржився на низькі оцінки його виступів на проєкті. Також він висловився про суддів. Актор заявив, що Катерина Кухар грає роль "злої" судді.

Український актор Олексій Суровцев вилетів з "Танців з зірками" у 4 випуску. Він погодився з тим, що його перший номер був провальним. Чоловік визнав, що з танцювального боку виступ був не надто технічним, однак як актор він впорався добре.

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Суровцев про оцінювання на "Танцях з зірками"

Попри "провальний" номер Олексій Суровцев не згоден з такими низькими оцінками від суддів. У 1 випуску актор отримав лише 7 балів.

Ми намагалися показати пристрасть. Думаю, з акторського боку – впоралися. А ось кроків суддям виявилося мало. Проте, я не згоден з такими низькими оцінками. Але з суддями не сперечаються. Я приймаю їх думку. Що мені ще залишається?

– висловився ексучасник "Танців з зірками".

Також знаменитість прокоментував поведінку суддів на шоу. За його словами, у Влада Ями і Максима Чмерковського завжди доречні та влучні коментарі. Однак Катерина Кухар нібито грає роль.

"Я абсолютно згоден з кожним словом Максима Чмерковського – красень, все завжди по справі, чітко, ясно і зрозуміло. Катя Кухар... Можливо, у неї такий образ, не знаю. Вірю, що у неї такий образ, а насправді вона хороша і дуже мила людина. Напевно, бути злим суддею – її роль. Якщо говорити про Влада Яму, хороший хлопець, завжди говорить досить доречно. У цілому всі коментарі суддів були до діла. Єдине, що не згоден із деякими оцінками щодо інших учасників", – заявив актор.



Олексій Суровцев і Марія Колосова / Фото з інстаграму Олексія Суровцева

Додамо, що Олексій Суровцев із розчаруванням коментував виліт з "Танців з зірками". Він підкреслив, що незадоволений собою, але однаково не розуміє, чому отримував такі низькі оцінки відносно інших пар. На думку актора, важливим фактором була невелика фан-аудиторія, яка не змогла його врятувати.

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