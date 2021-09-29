В останньому для Суровцева випуску "Танців з зірками" він станцював пристрасне ча-ча-ча з великою кількістю підтримок. Втім, його номер недостатньо добре оцінили судді, а закріпили поганий для нього результат глядачі. У мережі Олексій поділився, що собою незадоволений, але однаково не розуміє, чому він так швидко покинув шоу.

До слова "Танці з зірками" 4 випуск: хто вибув з проєкту

"Шоу, в яке я хотів потрапити для мене закінчилося, практично не розпочавшись. Засмутився? Швидше розчарувався, бо уявляв всю внутрішню роботу зовсім інакше. Задоволений собою? Ні, як завжди незадоволений і знаю, що міг краще і далі завжди би показував прогрес. Чи згоден я з результатом? Танцював я точно не гірше за всіх, чому такі оцінки були у суддів для нашої пари щодо інших пар? Не зрозуміло", – прокоментував вилі Суровцев.

Він додав, що фан-аудиторія у нього менша, ніж у інших, натякнувши на MELOVIN, тому і "врятувати його глядачам було складно". Він шкодує, що не зможе тепер показати усіх танців, які планував, але наразі дякує всім за підтримку, особливо партнерці Марії, перед якою вибачився за те, що підвів її.



Олексій Суровцев і Марія Колосова на паркеті "Танців з зірками" / Фото з інстаграму чоловіка

Реакція партнерки Колосової

На виліт із шоу днем раніше також відреагувала танцюристка Марія Колосова. Вона подякувала усій команді шоу за спільну роботу та своїм колегам на паркеті.

Друзі, дякую всім за вашу підтримку. Це був наш останній танець на цьому проєкті. І я вважаю, що це був наш найкращий танець за весь 4 ефір… Спасибі всім учасникам цього шоу, ви всі прекрасні. Яка класна атмосфера пануватиме за лаштунками це шоу. Ви – любов,

– написала танцюристка.

Пропонуємо і вам переглянути останній танець Суровцева у жанрі ча-ча-ча під пісню Mambo Italiano.

"Танці з зірками 2021" 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Олексія Суровцева і Марії Колосової