За час повномасштабної війни артистка вже неодноразово виступала перед українськими захисниками, тепер в інших країнах розповідає правду про події в Україні. Для кожного зараз найважливіше – безпека сім'ї, мир та спокій у нашій країні. Тепер у нас інші цінності, багато того, що колись було важливим, зараз втратило сенс.

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У перший тиждень війни я якраз йшла вулицею вночі. І коли в Києві завила сирена, я розплакалась і сказала собі: "Я не встигла зустріти свого чоловіка та народити дітей",

– зізналася Злата.

Тоді артистка не знала, чи зможе пережити війну. Злата продовжує перебувати у столиці, вдома, навіть не думає виїжджати в іншу країну, щоб перечекати весь той жах, який зараз відбувається в Україні: "Я не хочу нікуди їхати з Києва. Якщо щось трапиться – буду ховатися в бомбосховищі. Але до останнього перебуватиму в місті".



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки

Згідно зі статистикою під час війни в Україні народилося набагато більше хлопчиків, ніж дівчаток. Злата Огнєвіч прокоментувала, що це добрий знак, адже земля теж відчуває і дає майбутніх синів на відродження України: "Я не єдина жінка, яка подумала: "Прийшла війна, а дитину я так і не народила". Але, може, після війни народжу. Зустрічну свого героя та почну над цим "працювати".

Я вірю, що сила тече в кожному з нас, що українець – це поклик душі, призначення і стан свідомості. Вірте всім серцем в перемогу, тому що вона дуже близько. Все буде Україна,

– закликала Огнєвіч.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч була головною героїнею другого сезону "Холостячки". У фіналі вона обрала Андрія Задворного, однак невдовзі після закінчення зйомок проєкту стосунки закінчилися.