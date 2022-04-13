Во время полномасштабной войны артистка уже неоднократно выступала перед украинскими защитниками, теперь в других странах рассказывает правду о событиях в Украине. Для каждого сейчас самое важное – безопасность семьи, мир и покой в ​​нашей стране. Теперь у нас другие ценности, многое, что когда-то было важным, сейчас потеряло смысл.

Важно Злата Огневич рассказала, сколько денег собрали для Украины на благотворительных концертах в США

В первую неделю войны я как раз шла по улице ночью. И когда в Киеве взвыла сирена, я расплакалась и сказала себе: "Я не успела встретить своего мужа и родить детей",

– призналась Злата.

Тогда артистка не знала, сможет ли пережить войну. Злата продолжает находиться в столице, дома, даже не думает выезжать в другую страну, чтобы переждать весь ужас, который сейчас происходит в Украине: "Я не хочу никуда ехать из Киева. Если что-нибудь случится – буду прятаться в бомбоубежище. Но до последнего буду находиться в городе".



Злата Огневич / Фото с инстаграмма певицы

Согласно статистике во время войны в Украине родилось гораздо больше мальчиков, чем девочек. Злата Огневич прокомментировала, что это хороший знак, ведь земля тоже чувствует и дает будущих сыновей на возрождение Украины: "Я не единственная женщина, которая подумала: "Пришла война, а ребенка я так и не родила". Но, может, после войны рожу. Встречу своего героя и начну над этим "работать".

Я верю, что сила течет в каждом из нас, что украинец – это зов души, предназначение и состояние сознания. Верьте всем сердцем в победу, потому что она очень близка. Все будет Украина,

– призвала Огневич.