Ельфійські вуха, яскраві костюми, строкаті тіні, кислотні нігті – лише маленька частина експериментів із зовнішністю вокалістки групи KAZKA Саші Зарицької. Здається, дівчина готова побачити себе в будь-якому образі. Але одне табу у неї все ж є – про нього дівчина розповіла під час зйомок шоу "Діти проти зірок", яке показує Новий канал.

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Я не дуже люблю змінювати зачіску. Мені здається, що довге хвилясте волосся – моя фішка, і без них я відчуваю себе дивно. Ми пробували різні перуки, але коли волосся коротке, я не відчуваю себе привабливою. Не знаю, від чого це залежить, може, якісь комплекси. Але довге волосся я не чіпаю,

– поділилась артистка.



Олександра Зарицька обожнює своє довге хвилясте волосся / Фото пресслужби Нового каналу

Від чого відмовитися співачка не зможе – так це від яскравого макіяжу, який практично ніколи не повторюється.

"Візажисти завжди говорять, що у мене універсальні риси обличчя – на ньому можна малювати все. Дуже люблю макіяж, відчуваю себе максимально відкритою в цьому, тому для кожного концерту і виходу у світ ми робимо з мейк-апом щось нове", – розповіла дівчина Новому каналу.



Олександра – велика любителька яскравих макіяжів / Фото пресслужби Нового каналу