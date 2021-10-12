Эльфийские уши, яркие костюмы, пестрые тени, кислотные ногти – лишь маленькая часть экспериментов с внешностью вокалистки группы KAZKA Саши Зарицкой. Кажется, девушка готова увидеть себя в любом образе. Но одно табу у нее все же есть – о нем девушка рассказала во время съемок шоу "Дети против звезд", которое показывает Новый канал.

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Я не очень люблю менять прическу. Мне кажется, что длинные волнистые волосы – моя фишка, и без них я чувствую себя странно. Мы пробовали разные парики, но когда волосы короткие, я не чувствую себя привлекательной. Не знаю, от чего это зависит, может, какие-то комплексы. Но длинные волосы я не трогаю,

– поделилась артистка.



Александра Зарицкая обожает свои длинные волнистые волосы / Фото пресс-службы Нового канала

От чего отказаться певица не сможет – так это от яркого макияжа, который практически никогда не повторяется.

"Визажисты всегда говорят, что у меня универсальные черты лица – на нем можно рисовать все. Очень люблю макияж, чувствую себя максимально открытой в этом, поэтому для каждого концерта и выхода в свет мы делаем с мейкапом что-то новое", – рассказала девушка Новому каналу.



Александра – большая любительница ярких макияжей / Фото пресс-службы Нового канала