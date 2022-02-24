Російська атака на територію України продовжується. Наші воїни захищають території та нещадно борються з російськими окупантами. Українським військовим, як ніколи, потрібна наша підтримка.

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Alina Pash підтримала воїнів

"Відкрила очі вранці від слів мами: "Прокидайся, доню, на Україну повноцінний наступ від того гнійного агресивного паразита", – поділилася виконавиця.

Всередині обірвалось щось, наче при падінні, страх бризнув адреналіном і пекуче розлився по всьому тілу… У нас відбирають дім? Невже це реальність?

– написала Аліна.

Вона наголосила, що вороги не змогли відібрати батьківщину у всіх наших предків і не зможуть цього зробити зараз:" Молю Господа за спасіння наших хлопців і дівчат на фронтах, за безпеку і спокій по всій Україні".

Також виконавиця закликала читати інформацію лише на офіційних ресурсах. Окупанти проводять не лише військові дії, а й масштабну інформаційну війну, поширюючи величезну кількість фейків. Тримайте зв'язок з рідними і близькими.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Текст публікації Alina Pash:

Відкрила очі вранці від слів мами: "Прокидайся, доню, на Україну повноцінний наступ від того гнійного агресивного паразита".

Всередині обірвалось щось, наче при падінні, страх бризнув адреналіном і пекуче розлився по всьому тілу… У нас відбирають дім? Невже це реальність?

Не відберуть. Як не змогли відібрати у всіх наших предків, які попри все стояли і творили історію України далі. Молю Господа за спасіння наших хлопців і дівчат на фронтах, за безпеку і спокій по всій Україні



Важливо!



Довіряйте лише українським каналам інформації, не звертайте увагу на коментарі під публікаціями, там розводять паніку та дезінформують російські боти.



Будь ласка, покладайтесь виключно на офіційну інформацію органів української державної влади, таких як: ГенШтаб Збройних Сил, Міністерство Оборони, Головне Управління Розвідки.



Тримайте зв'язок з рідними та близькими.



Поважайте та підтримуйте тих, хто поряд. Особливо зараз складно буде людям похилого віку, які можливо залишились зовсім самі. Допомагайте навіть просто добрим словом. Людяність та доброта одне до одного зараз як ніколи потрібні Нам усім.



Разом ми сильні!

І я знаю, що український дух сильніший будь-якого ворога! Предки з нами!