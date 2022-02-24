Российская атака на Украину продолжается. Наши воины защищают территории и беспощадно борются с русскими оккупантами. Украинским военным, как никогда, нужна наша поддержка.
Обратите внимание После 8 лет гастролей по России: Макс Барских рассказал, как он переживает обстрел родного Херсона
Alina Pash поддержала воинов
"Открыла глаза утром от слов мамы: "Просыпайся, доченька, на Украину полноценное наступление от того гнойного агрессивного паразита", – поделилась исполнительница.
Внутри оборвалось что-то, словно при падении, страх брызнул адреналином и жгуче разлился по всему телу… У нас отбирают дом? Неужели это реальность?
– написала Алина.
Она подчеркнула, что враги не смогли отобрать родину у всех наших предков и не смогут этого сделать сейчас: "Молю Господа за спасение наших ребят на фронтах, за безопасность и спокойствие по всей Украине".
Также исполнительница призвала читать информацию только на официальных ресурсах. Оккупанты проводят не только военные действия, но и масштабную информационную войну, распространяя огромное количество фейков. Держите связь с родными и близкими.
Текст публикации Alina Pash:
Открыла глаза утром от слов мамы: "Просыпайся, доченька, на Украину полноценное наступление от гнойного агрессивного паразита".
Внутри оборвалось что-то, словно при падении, страх брызнул адреналином и жгуче разлился по всему телу… У нас отбирают дом? Неужели это реальность?
Не отнимут. Как не смогли отобрать у всех наших предков, которые, несмотря ни на что, стояли и творили историю Украины дальше. Молю Господа за спасение наших ребят на фронтах, за безопасность и спокойствие по всей Украине.
Важно!
Доверяйте только украинским каналам информации, не обращайте внимание на комментарии под публикациями, там разводят панику и дезинформируют русские боты.
Пожалуйста, полагайтесь исключительно на официальную информацию органов государственной власти, таких как: ГенШтаб Вооруженных Сил, Министерство Обороны, Главное Управление Разведки.
Держите связь с родными и близкими.
Считайте и поддерживайте рядом. Особенно сейчас сложно будет пожилым людям, которые, возможно, остались совсем сами. Помогайте просто хорошим словом.Человечество и доброта друг к другу сейчас как никогда нужны Нам всем.
Вместе мы сильны!
И я знаю, что украинский дух сильнее любого врага! Предки с нами!