Российская атака на Украину продолжается. Наши воины защищают территории и беспощадно борются с русскими оккупантами. Украинским военным, как никогда, нужна наша поддержка.

Обратите внимание После 8 лет гастролей по России: Макс Барских рассказал, как он переживает обстрел родного Херсона

Alina Pash поддержала воинов

"Открыла глаза утром от слов мамы: "Просыпайся, доченька, на Украину полноценное наступление от того гнойного агрессивного паразита", – поделилась исполнительница.

Внутри оборвалось что-то, словно при падении, страх брызнул адреналином и жгуче разлился по всему телу… У нас отбирают дом? Неужели это реальность?

– написала Алина.

Она подчеркнула, что враги не смогли отобрать родину у всех наших предков и не смогут этого сделать сейчас: "Молю Господа за спасение наших ребят на фронтах, за безопасность и спокойствие по всей Украине".

Также исполнительница призвала читать информацию только на официальных ресурсах. Оккупанты проводят не только военные действия, но и масштабную информационную войну, распространяя огромное количество фейков. Держите связь с родными и близкими.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Текст публикации Alina Pash:

Открыла глаза утром от слов мамы: "Просыпайся, доченька, на Украину полноценное наступление от гнойного агрессивного паразита".

Внутри оборвалось что-то, словно при падении, страх брызнул адреналином и жгуче разлился по всему телу… У нас отбирают дом? Неужели это реальность?