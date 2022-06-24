25-річна Мішель Андраде вже пише пости українською, але в буденному житті досі спілкується російською. Артистка запевняє, що це питання часу, і просить, щоб на неї не тиснули.

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"Люди ставлять такі ультиматуми, самі себе заганяють у якісь рамки. Я вважаю, що не варто цього робити", – наголошує експідопічна Потапа.

Чому Мішель Андраде досі розмовляє російською

Я підтримую тих блогерів, артистів, які переходять на українську мову. Я вважаю, що це класно, бо ми так впливаємо на людей, на маси. Ми показуємо своїм прикладом, що поважаємо свою культуру, свою країну і свою мову,

– розповіла співачка.

Вона переконана: треба популяризувати українську мову, "виводити її в народ", але не вважає, що люди, які досі спілкуються російською, – не є патріотами України. "Не від мови залежить патріот ти чи ні", – думає Мішель Андраде.

Однак переходити на українську збирається. Бабуся радить їй практикувати мову щодня.

"Я її (українську мову, – 24 канал) дуже добре розумію, розмовляти теж можу, можу пісні писати українською мовою, дивлюся фільми, усе розумію. Буду переходити потроху, бо для мене це теж важливо. Мені подобається українська мова, вона дуже красива", – наголосила артистка.

Про курйоз через мову на зйомках "Орла і решки"

Останній рік Мішель Андраде не стільки записує пісні, скільки знімається в тревел-шоу "Орел і решка", куди її покликали ведучою. В одній з країн з її знімальною групою трапився прикрий інцидент, коли місцеві сплутали їх з росіянами.

Коли ми їздили з "Орлом і решкою", пам'ятаю, що коли розмовляли російською, і нам казали: "О, росіяни". І я така: "Ні, Україна". Дійсно, якби ми розмовляли українською мовою, можливо, вони б казали: "О, Україна",

– вважає співачка.

Повне інтерв'ю Мішель Андраде зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн (про українську мову – на 12:07)

Про знаменитостей, які після 24 лютого перейшли на українську мову, читайте за посиланням.