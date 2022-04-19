Нещодавно дружина Володимира Остапчука відправилась до Австрії для вирішення особистих питань. Там вона пороздумувала про те, як її змінила війна.

До теми На шляху додому: дружина Григорія Решетника показала знищені вулиці під Києвом

Як війна змінила Христину Горняк

Війна – це занадто важкий період життя. Занадто жорстокий період життя. Під час війни, я ще більше зміцнила свої життєві принципи в деяких ситуаціях, почала ще більше цінувати кожний день, та кожну можливість випити кави, наприклад, або подивитись на небо, посміхнутись і подякувати за все,

– зізналась дружина телеведучого.

Христина Горняк зізналась, що чимало її думок стосовно різних речей і людей кардинально змінилось

"Під час війни, я відкрила для себе деяких людей яких недооцінювала, а також подивилась на тих, кого переоцінювала! Багато трансформацій, багато думок, багато наслідків, але все це і є досвід і життя!" – додала вона.



Христина Горняк / Фото з інстаграму Христини Горняк

Зауважимо, що Христина Горняк виїхала за кордон для вирішення особистих справ. Вона не планує емігрувати й залишати чоловіка. В Україні зіркова дружина активно займається волонтерством.

Сам Володимир Остапчук вступив до лав тероборони. Наразі він перебуває у Києві, а його дружина – в Ужгороді.