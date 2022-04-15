"Не розлучаємося, але в нас конфлікт": дружина Романа Сасанчина розповіла, що сталося в сім'ї

15 квітня 2022 , 16:20
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Іванни Сасанчин

Дружина співака Романа Сасанчина повідомила, що вони більше не сім'я. Тепер Іванна каже, що наразі не розлучаються, але в них є значний конфлікт. Дівчина сподівається, що все вдасться вирішити.

Блогерка з маленькою донечкою Елізабет зараз перебуває в Польщі. Туди вона виїхала через війну в Україні. Схоже, що її стосунки з Романом не витримують відстані. 

До теми Роман Сасанчин розлучається після 4 місяців шлюбу

Що сталося в сім'ї Романа та Іванни Сасанчиних

Іванна розвиває власний блог, в якому розповіла, що в їхній сім'ї виник серйозний конфлікт, однак зараз вони вирішили не розлучатися та спробують все владнати. Дівчина прагне зберегти сім'ю заради маленької доньки. Через що саме подружжя перебуває на межі розриву – невідомо. 

Також Іванна зізналася, що не розуміє, чому люди оборюються, коли вона показує реальне життя, а не ідеальну картинку сімейної пари. 

Нагадаємо, Роман та Іванна одружилися в грудні минулого року, перед народженням донечки Елізабет. Закохані лише зареєстрували стосунки в РАЦСі, святкування не влаштовували. 

Автор: Христина Кобак