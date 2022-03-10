Не ридаю на камеру, а зайнята справами, – Марія Бурмака пояснила, чому не тікає з Києва

51-річна співачка Марія Бурмака не тікає ані з України, ані з Києва. Поки її рідний Харків бомблять окупанти, вона залишається у столиці.

Зірка зізналась, що як і всі кияни, спить на підлозі в укритті. Однак ці незручності вважає тимчасовими й не критичними. Марія Бурмака відчуває, що зараз потрібна у столиці.

Читайте також Від Стамбула до Дніпра: де знаменитості ховаються від нищівної війни в Україні

Чому Марія Бурмака досі в Києві

Знаєте, чому я не поїду з Києва? Як йду по району, люди мене впізнають і назустріч усміхаються! Раз вже я народна артистка України, то маю і лишатись зі своїм народом,

– відповіла Марія Бурмака.

Тих друзів і колег, які виїхали зі столиці, співачка не засуджує, але просить не відволікати її пустими запитаннями: "Усі, хто зміг виїхати, рятуючи себе і своїх дітей, – добре, що ви це зробили. Але не треба дзвонити і питати, що там, як там. Дивіться новини про Київ".

Як допомагає Марія Бурмака

українська зіркатеж залишилася в Києві. Вона не тільки дає інтерв'ю, а й чистить картоплю для військових і розвантажує гуманітарку для переселенців.

У Києві артистка допомагає містянам їжею, спілкується з тероборонівцями та навідується до поранених у лікарні.

Я в Києві, як бачите, не ридаю на камеру, а зайнята корисними справами. Якщо знаєте стареньких самотніх людей – допомагайте, в них може не бути що їсти! І безхатченкам теж,

– закликала Марія Бурмака.

Схоже, співачка натякала на колегу-гастролерку Світлану Лободу, яка на камеру заливалася слізьми, бо в Україні в неї залишилися рідні, а через постійні обстріли вона не може забрати їх до себе у Європу.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!