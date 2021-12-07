Не пройшла кастинг: яка відома співачка могла стати "Холостячкою" замість Злати Огнєвіч

Екссолістка "ВІА Гри" Міша Романова у новому інтерв'ю зізналась, що проходила кастинг на шоу "Холостячка". Однак замість неї взяли іншу – Злату Огнєвіч.

Щоб стати головною героїнею проєкту "Холостячка" (так само "Холостяк") – потрібно пройти кастинг. Днями стало відомо, хто окрім Злати Огнєвіч проходив кастинг на 2 сезон романтичного проєкту.

До слова Переможець "Холостячки-2" відповів, чи готовий знову стати батьком

Міша Романова могла стати "Холостячкою"

Про бажання стати героїнею романтичного шоу вперше розповіла колишня солістка гурту "ВІА Гра" Міша Романова. Схоже, зірка не змогла пройти кастинг.

Я брала участь у відборі. Я була однією з претенденток. Знімали ми там одну пілотну версію, але взяли іншу дівчину, іншу артистку. Я мала брати участь у цьому шоу, але, мабуть, не пройшла кастинг,

– зізналась артистка.



Міша Романова / Фото з інстаграму зірки

Що відомо про "Холостячку-2"

"Холостячкою" у 2 сезоні стала Злата Огнєвіч. Вона зізнавалась, що нарешті хоче створити сім'ю, й заради цього готова на певний час відмовитися від кар'єри в пріоритеті.

Григорій Решетник розповідав, що Злата – дуже емоційна й за нею цікаво спостерігати. Тому сезон вийде красивим і дорослим.

Після 12 випусків шоу артистка обрала переможця, який зміг підкорити її серце. Ним став Андрій Задворний. Скоро стане відомо, чи пара будує стосунки поза проєктом.

, Міша Романова покинула гурт "ВІА Гра" у 2018 році через вагітність . Зірка довго приховувала те, що стане мамою. Також невідомо, хто є батьком дитини. Ймовірно, співачка досі самотня.



Злата Огнєвіч з обранцем / Фото з інстаграму зірки