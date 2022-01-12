Не приховують почуттів: Леонардо Ді Капріо відпочиває з коханою на французькому курорті

Відомий актор Леонардо Ді Капріо проводить зимові канікули на курорті Сен-Барт. Разом з ним відпочиває його кохана, модель Каміла Морроне.

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо влаштував зимовий відпочинок разом з коханою Камілою Морроне. Закохана пара гайнула на французький курорт Сен-Барт.

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Леонардо Ді Капріо на відпочинку

Знаменитостей мало не щодня фотографують папараці. Та, схоже, це вже не бентежить пару, адже вони не приховують почуттів перед публікою. Леонардо Ді Капріо та Каміла Морроне багато обіймаються та цілуються.

Пара надає перевагу пляжному відпочинку. Найчастіше їх можна побачити в океані, а також на березі, де вони засмагають. Каміла Морроне активно показує фото з відпочинку, тоді як Ді Капріо відгородився від соціальних мереж.



Каміла Морроне на відпочинку / Фото з інстаграму моделі

Ді Капріо запідозрили у лицемірстві

Зазначимо, що у мережі не обійшлось і без критики голлівудського актора. Річ у тім, що за кілька днів до того Леонардо Ді Капріо катався на супер'яхті. Транспорт, який обрав знаменитість, є вкрай неекологічним.

Лише за 11 кілометрів величезна яхта залишає такий самий слід вуглецю, як і автомобіль з бензиновим двигуном, на якому їздять рік. Користувачам незрозуміло, чому Леонардо Ді Капріо, який бореться проти впливу людства на екологію, обрав саме такий спосіб відпочинку.