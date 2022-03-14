29 березня 2022 року у Вестмінстерському абатстві повинна відбутися панахида за покійним герцогом Единбурзьким. Принц Філіп помер 9 квітня 2021 року.

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Принц Гаррі не приїде до Великої Британії

Онук королеви Єлизавети II не підтримає бабусю на панахиді. Це його рішення підтвердив прессекретар.

Принц Гаррі вважає, що його сім'я не може почуватися у безпеці, перебуваючи у Великій Британії.

Чому Гаррі не почувається у безпеці

Ще у січні цього року принц Гаррі подав у суд на уряд Єлизавети II. Таке сталося вперше в історії – член королівської родини виявився незадоволеним правлінням монархині.

Річ у тому, що після відмови бути членами монаршої сім'ї, принц Гаррі з родиною не могли охоронятися поліцейськими (їм виплачували зарплатню з коштів платників податків). Герцог хотів оплатити охорону з власної кишені, але йому відмовили у МВС Британії. Тож юристи принца Гаррі подали позов, щоб оскаржити це рішення.