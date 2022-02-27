Меган Маркл та принц Гаррі, які нещодавно підтримали Україну, завітали на церемонію нагородження NAACP Image Awards. Кілька днів тому вони випустили заяву, в якій наголосили, що вони з народом України.

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26 лютого Меган Маркл та принц Гаррі вперше у 2022 році з’явилися разом на публіці. Подружжя нагородили престижною премією NAACP Image Awards, якою відзначають за особливі досягнення. Меган та Гаррі отримали статуетку за діяльність свого благодійного фонду Archewell та активну громадську позицію.

На сцену Меган Маркл вийшла у довгій синій сукні на одне плече та з розрізом на нозі від бренду Christopher John Rogers. Вона вклала волосся у локони, зачесавши його на один бік.

Її образ доповнювали босоніжки з кристалами від Aquazzura та прикраси – довгі сережки з 14-каратним золотом та браслет принцеси Діани з жовтого золота, який вона вперше одягла під час свого королівського туру Австралією з принцом Гаррі у 2018 році. На іншу руку Меган Маркл одягнула золотий браслет Cartier Love.

Принц Гаррі одягнув чорний класичний костюм з білою сорочкою та метеликом. Перед початком своєї промови він підтримав Україну.

Ми хотіли б відзначити народ України, який гостро потребує нашої постійної підтримки як світової спільноти!,

– сказав він.



Рідкісний вихід Меган Маркл та принца Гаррі / Фото з інстаграму Hello! Magazine



Рідкісний вихід Меган Маркл та принца Гаррі / Фото з інстаграму Hello! Magazine



Рідкісний вихід Меган Маркл та принца Гаррі / Фото з інстаграму Hello! Magazine