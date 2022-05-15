Не пам'ятаю таких емоцій давно: Kalush розповів про переживання під час фіналу Євробачення

Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк після перемоги на Євробаченні заявив, що давно не переживав таких емоцій як у фіналі пісенного конкурсу.

Його команда підтвердила, що ще ніколи не бачила, щоб Kalush так переживав. Це й не дивно, адже виступ у фіналі Євробачення-2022 – надзвичайно хвилюючий та відповідальний момент.

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Співак підкреслив, що цьогорічна перемога для нас дуже важлива. Хлопці робили все, щоб привести її в Україну.

Люди, які стежили за ефіром, бачили наскільки це був великий стрес і як ми переживали. Я сам не пам'ятаю себе в таких емоціях. Їх не передати словами,

– наголосив Kalush.

Також він подякував українській діаспорі та тим українцям, які зараз тимчасово перебувають за кордоном.

Україна здобула перемогу на Євробаченні-2022

Kalush Orchestra з піснею "Stefania" отримали тріумфальну перемогу на Євробаченні з рекордним 631 балом.

У фіналі, після виступу, соліст гурту Олег Псюк закликав світ визволити наших військовослужбовців з "Азовсталі", що у Маріуполі. За це українському гурту могла загрожувати дискваліфікація, адже, згідно з правилами конкурсу, учасникам заборонено відкрито "політизувати" шоу, тому війну в Україні організатори стараються оминати.

Уже під час конференції музикант пояснив іноземним журналістам, що ситуація в Маріуполі – це велика біда нашої країни. Тож, Україна просить третю країну втрутитися, щоб допомогти бійцям вийти.

Зрештою організатори Євробачення заявили, що дискваліфікувати Kalush Orchestra не будуть, адже побачили у закликах соліста гурту тільки гуманітарний характер. Натомість на шоу заборонені політичні заклики.

Kalush Orchestra впевнено увійшли в історію Євробачення. Українці зайняли друге місце за кількістю отриманих голосів за всі роки існування музичного конкурсу.

Додамо, що на наступний день після перемоги на пісенному конкурсі Kalush Orchestra показали кліп на пісню "Stefania".

Колись я присвятила цю пісню мамі, а коли почалася війна, пісня набула багато нового змісту. Хоч у пісні ні слова про війну, але багато хто почав асоціювати пісню з матінкою-Україною. Ба більше, суспільство почало називати його гімном нашої війни! Але якщо Стефанія тепер є гімном нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги,

– зазначив Олег Псюк в описі до відео.

Також представники гурту зазначили, що цей відеокліп-фільм заснований на реальних подіях під час військової агресії в Україні 2022 року. Kalush Orchestra вирішили використати свою популярність та перемогу, аби світ ще більше дізнався про кровопролитну російсько-українську війну та агресію Росії.

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