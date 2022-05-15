Його команда підтвердила, що ще ніколи не бачила, щоб Kalush так переживав. Це й не дивно, адже виступ у фіналі Євробачення-2022 – надзвичайно хвилюючий та відповідальний момент.

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Співак підкреслив, що цьогорічна перемога для нас дуже важлива. Хлопці робили все, щоб привести її в Україну.

Люди, які стежили за ефіром, бачили наскільки це був великий стрес і як ми переживали. Я сам не пам'ятаю себе в таких емоціях. Їх не передати словами,

– наголосив Kalush.

Також він подякував українській діаспорі та тим українцям, які зараз тимчасово перебувають за кордоном.

Цікаво! Kalush Orchestra впевнено увійшли в історію Євробачення. Українці зайняли друге місце за кількістю отриманих голосів за всі роки існування музичного конкурсу.

Україна здобула перемогу на Євробаченні-2022

Kalush Orchestra з піснею "Stefania" отримали тріумфальну перемогу на Євробаченні з рекордним 631 балом.

У фіналі, після виступу, соліст гурту Олег Псюк закликав світ визволити наших військовослужбовців з "Азовсталі", що у Маріуполі. За це українському гурту могла загрожувати дискваліфікація, адже, згідно з правилами конкурсу, учасникам заборонено відкрито "політизувати" шоу, тому війну в Україні організатори стараються оминати.

Уже під час конференції музикант пояснив іноземним журналістам, що ситуація в Маріуполі – це велика біда нашої країни. Тож, Україна просить третю країну втрутитися, щоб допомогти бійцям вийти.

Зрештою організатори Євробачення заявили, що дискваліфікувати Kalush Orchestra не будуть, адже побачили у закликах соліста гурту тільки гуманітарний характер. Натомість на шоу заборонені політичні заклики.

Додамо, що на наступний день після перемоги на пісенному конкурсі Kalush Orchestra показали кліп на пісню "Stefania".

Колись я присвятила цю пісню мамі, а коли почалася війна, пісня набула багато нового змісту. Хоч у пісні ні слова про війну, але багато хто почав асоціювати пісню з матінкою-Україною. Ба більше, суспільство почало називати його гімном нашої війни! Але якщо Стефанія тепер є гімном нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги,

– зазначив Олег Псюк в описі до відео.

Також представники гурту зазначили, що цей відеокліп-фільм заснований на реальних подіях під час військової агресії в Україні 2022 року. Kalush Orchestra вирішили використати свою популярність та перемогу, аби світ ще більше дізнався про кровопролитну російсько-українську війну та агресію Росії.