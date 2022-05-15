Его команда подтвердила, что никогда еще не видела, чтобы Kalush так переживал. Это и неудивительно, ведь выступление в финале Евровидения-2022 – очень волнующий и ответственный момент.

Важно "Kalush, как вы и просили": Россия на победу Украины на Евровидении ответила бомбами

Певец подчеркнул, что нынешняя победа для нас очень важна. Ребята делали все, чтобы привезти ее в Украину.

Люди, которые следили за эфиром, видели, насколько это был большой стресс и как мы переживали. Я сам не помню себя в таких эмоциях. Их не передать словами,

– подчеркнул Kalush.

Также он поблагодарил украинскую диаспору и тех украинцев, которые сейчас временно находятся за границей.

Интересно! Kalush Orchestra уверенно вошли в историю Евровидения. Украинцы заняли второе место по количеству получаемых голосов за все годы существования музыкального конкурса.

Украина одержала победу на Евровидении-2022

Kalush Orchestra с песней "Stefania" одержали триумфальную победу на Евровидении с рекордным 631 баллом.

В финале, после выступления, солист группы Олег Псюк призвал мир освободить наших военнослужащих из "Азовстали" в Мариуполе. За это украинской группе могла угрожать дисквалификация, ведь согласно правилам конкурса, участникам запрещено открыто "политизировать" шоу, поэтому войну в Украине организаторы стараются обходить.

Уже на конференции музыкант объяснил иностранным журналистам, что ситуация в Мариуполе – это большая беда нашей страны. Украина просит третью страну вмешаться, чтобы помочь бойцам выйти.

В конце концов, организаторы Евровидения заявили, что дисквалифицировать Kalush Orchestra не будут, ведь увидели в призывах солиста группы только гуманитарный характер. На шоу запрещены политические призывы.

На следующий день после победы на песенном конкурсе Kalush Orchestra показали клип на песню "Stefania".

Когда-то я посвятил эту песню маме, а когда началась война, песня приобрела много нового содержания. Хотя в песне ни слова о войне, но многие начали ассоциировать песню с мамой-Украиной. Более того, общество стало называть ее гимном нашей войны! Но если Стефания теперь гимн нашей войны, я хотел бы, чтобы она стала гимном нашей победы,

– отметил Олег Псюк в описании к видео.

Также представители группы отметили, что этот видеоклип-фильм основан на реальных событиях во время военной агрессии в Украине в 2022 году. Kalush Orchestra решили использовать свою популярность и победу, чтобы мир еще больше узнал о кровопролитной российско-украинской войне и агрессии России.