Не в Німеччині: у якій країні дружина Павліка з сином перебуває під час війни

Блогерка та дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова з сином і мамою виїхала за кордон. Довгий час Катерина не розсекречувала, де саме зупинилася, а тепер зізналася, що зараз в Ізраїлі.

Блогерка поїхала з України задля безпеки маленького сина Михасика. Та Катерина не змогла залишити поза увагою геноцид у Бучі, Ірпені та інших звільнених містах Київщини, про яких говорить увесь світ.

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Катерина Реп'яхова полетіла в Ізраїль

Шлях до цієї країни був довгий і непростий. Та нарешті Реп'яхова з сином у безпеці. Ймовірно, вона обрала саме Ізраїль, оскільки там вже тривалий час живе її сестра. В інстаграм-сторіз блогерка показала моторошні кадри з Бучі, які вже облетіли весь світ.

Російські загарбники прийшли на наші землі для геноциду українського народу. Вони влаштували його в містах Київської області, які декілька тижнів перебували в окупації. Після звільнення світ побачив звірства Росії, які вона вчинила в нашій країні у 21 столітті.

Катерина поділилася, що вона перебуває в Ізраїлі, де події в Україні показують такими, якими вони є насправді.

Зараз я перебуваю в Ізраїлі. Добре, що тут показують все, як є насправді. Сподіваюсь, так у всьому світі. А не "геноцид российского народа",

– написала Реп'яхова у сторіз.



Катерина Реп'яхова в Ізраїлі / Скриншот інстаграм-сторіз блогерки

Зазначимо, після початку повномасштабної війни на території України Реп'яхова, яка родом з Дніпра і все життя розмовляла російською мовою, повністю відмовилася від неї і перейшла на українську. Дівчина декілька тижнів провела на Закарпатті, звідки вирушила за кордон. Її чоловік Віктор Павлік залишився в Україні.

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