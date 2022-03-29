Зіркова матуся після початку війни перейшла на українську мову, тому тепер веде блог українською. Катерина розповіла, як добиралася з України в Німеччину.

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Шлях Катерини Реп'яхової в Німеччину

Дружина Павліка з мамою та сином перетнула український кордон на КПП "Лужанка". Півтори години вони стояли в черзі до кордону і півтори години вже всередині української і угорської митниць.

Серед документів перевіряли: техпаспорт на автомобіль, закордонні паспорти (але можна й без них), свідоцтво про народження сина (оскільки у них різні прізвища). Також Катерину питали, чи знає батько, що вона вивозить сина. На угорському паспортному контролі ще попросили водійські права. А страхування машини зараз не потрібне.

Зупинка в Словаччині

На ночівлю зупинялися під Братиславою, в готелі при дорозі.

COVID-сертифікати ніхто не перевіряв.

Зупинка в Чехії

Проїжджаючи Прагу, Катерина зупинилася в центрі міста, де трішки погуляла з сином і мамою.

Автомобіль залишили на стоянці торговельного центру.

Приїзд до Німеччини

Другу ніч провели в готелі біля Дрездену. Там вже попросили показати COVID-сертифікати.

Зараз Катерина з рідними перебуває в Ганновері. Там вони залишать машину й полетять далі. Куди саме наразі не розсекречує.

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