Зіркова матуся після початку війни перейшла на українську мову, тому тепер веде блог українською. Катерина розповіла, як добиралася з України в Німеччину.
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Шлях Катерини Реп'яхової в Німеччину
Дружина Павліка з мамою та сином перетнула український кордон на КПП "Лужанка". Півтори години вони стояли в черзі до кордону і півтори години вже всередині української і угорської митниць.
Серед документів перевіряли: техпаспорт на автомобіль, закордонні паспорти (але можна й без них), свідоцтво про народження сина (оскільки у них різні прізвища). Також Катерину питали, чи знає батько, що вона вивозить сина. На угорському паспортному контролі ще попросили водійські права. А страхування машини зараз не потрібне.
Зупинка в Словаччині
- На ночівлю зупинялися під Братиславою, в готелі при дорозі.
- COVID-сертифікати ніхто не перевіряв.
Зупинка в Чехії
- Проїжджаючи Прагу, Катерина зупинилася в центрі міста, де трішки погуляла з сином і мамою.
- Автомобіль залишили на стоянці торговельного центру.
Приїзд до Німеччини
- Другу ніч провели в готелі біля Дрездену. Там вже попросили показати COVID-сертифікати.
- Зараз Катерина з рідними перебуває в Ганновері. Там вони залишать машину й полетять далі. Куди саме наразі не розсекречує.
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