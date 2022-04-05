Блогерша уехала из Украины ради безопасности маленького сына Михасика. Но Екатерина не смогла обойти вниманием геноцид в Буче, Ирпене и других освобожденных городах Киевщины, о которых говорит весь мир.

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Екатерина Репяхова улетела в Израиль

Путь к этой стране был длинный и непростой. И наконец, Репяхова с сыном в безопасности. Вероятно, она избрала именно Израиль, поскольку там уже долгое время живет ее сестра. В инстаграм-сториз блогерша показала жуткие кадры из Бучи, которые уже облетели весь мир.

Российские захватчики пришли на нашу землю для геноцида украинского народа. Они устроили его в городах Киевской области, несколько недель находившихся в оккупации. После освобождения мир увидел зверства России, которые она совершила в нашей стране в 21 веке.

Екатерина поделилась, что она находится в Израиле, где события в Украине показывают такими, какие они на самом деле.

Сейчас я нахожусь в Израиле. Благо, здесь показывают все, как есть на самом деле. Надеюсь, так во всем мире. А не "геноцид российского народа",

– написала Репяхова в сториз.



Екатерина Репьяхова в Израиле / Скриншот инстаграм-сториз блогерши

Отметим, после начала полномасштабной войны на территории Украины Репяхова, которая родом из Днепра и всю жизнь говорила по-русски, полностью отказалась от нее и перешла на украинский язык. Девушка несколько недель провела в Закарпатье, откуда отправилась за границу. Ее муж Виктор Павлик остался в Украине.