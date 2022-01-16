Не нагулявся, – зірка "Кріпосної" Тарас Цимбалюк розповів, чому насправді кинув першу дружину

Секссимвол українського кіно Тарас Цимбалюк одружений вдруге. Його першою дружиною була одногрупниця Ангеліна, однак цей шлюб не вдався. Актор не кохав дівчину, його тягло до інших жінок.

Мало хто знає, що 32-річний Тарас Цимбалюк пішов від першої дружини. Вони зустрічались два роки, а їхній шлюб тримав півтора. Проте вже через кілька місяців після весілля актор зрозумів, що зробив помилку.

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Я зрозумів, що взагалі не нагулявся, це не моя людина, і ми, мабуть, поспішили. Ми були абсолютно різні, мене тягло до інших жінок,

– заявив Цимбалюк.

Ба більше, він зізнався, що не робив пропозицію Ангеліні, розмови про весілля заводила вона. Однак одружились вони через ремонт, який актор зробив у квартирі дівчини та її мами.

"Я почав більш-менш заробляти. Ангеліна з мамою два роки жили у квартирі без ремонту. Пам'ятаю, що зробив їм повністю ремонт, і тут приїхала її бабуся і каже: "Ну, Тарасе, ти вже тут ремонт зробив". І моя мама каже: "Чого ти собі квартиру не купив? Навіщо чужим людям ремонт зробив? Уже одружуйся тоді". Я якось походив з цими думками, і ми одружилися", – пригадує Тарас Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк з мамою / Фото з інстаграму актора

що своїй другій дружині Тіні Тарас Цимбалюк освідчився у прямому ефірі "Танців з зірками" . Він вручив дівчині величезний букет білих троянд і каблучку, а та відповіла йому "так".

Зараз зірка серіалу "Кріпосна" розуміє, що в першому шлюбі не відчував себе чоловіком, головою сім'ї. У їхній союз постійно втручалися мами, бабусі, які казали, як і що робити.

Так, Тарас Цимбалюк першим заговорив про розлучення. Вони спробували пожити окремо, однак після цього так і не з'їхалися. Зараз дівчина живе за океаном і готується до весілля. Цікаво, що гроші на квиток їй дав колишній.

Думаю, образа залишилася. За те, що я кинув її, грубо кажучи,

– заявив актор.

Цікаво, що сам він щасливий у другому шлюбі. У липні 2021 року Тарас Цимбалюк одружився з візажисткою Тіною Антоненко, яка взяла його прізвище. Весілля закохані зіграли в Карпатах у присутності 15 найближчих людей. Усе тому, що вони втомилися від чуток та уваги преси.

Тарас Цимбалюк з другою дружиною Тіною / Фото з інстаграму актора