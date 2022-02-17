Не можу пересуватись, – Єлизавета II з'явилась на публіці та поскаржилась на самопочуття

Днями Єлизавета II з'явилась на черговій аудієнції. Вона зустрілась з міністром оборони та поділилась, що "не може пересуватись".

Британська королева Єлизавета II з'явилась на публіці у Віндзорському замку. Вона провела зустріч із новим міністром оборони генерал-майором Елдоном Мілларом та його попередником контрадміралом Джеймсом Маклаудом.

Читайте також Принц Ендрю виплутався зі секс-скандалу: яку суму він заплатить американці, що з ним судилася

Єлизавета II на черговій зустрічі

Для виходу у світ королева обрала елегантний образ. Вона одягнула рожево-зелену сукню з принтом, яку поєднала з чорними шкіряними туфлями.

Її Величність доповнила аутфіт аксесуарами – перлинним тришаровим намистом, каблучками, золотим годинником та сережками. Вона вклала волосся кучерями та нафарбувала губи яскравою помадою.



Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Цікаво З тростиною принца Філіпа: королева Єлизавета II вийшла у світ

Єлизавета II поскаржилась на стан здоров'я

Під час зустрічі королева спиралась на тростину, яку часто бере з собою для зустрічей з минулого року. Коли вона зустріла міністра оборони та контрадмірала, то поскаржилась на стан здоров'я та попросила їх підійти.

Як бачите, я не можу рухатися,

– зауважила Єлизавета II.

Видання вже почали підозрювали, що у Її Величності почали відмовляти ноги. Останнім часом новини про її здоров'я стали значно тривожніші, однак представники палацу зазвичай стверджують, що це чутки.