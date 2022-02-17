Британська королева Єлизавета II з'явилась на публіці у Віндзорському замку. Вона провела зустріч із новим міністром оборони генерал-майором Елдоном Мілларом та його попередником контрадміралом Джеймсом Маклаудом.
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Єлизавета II на черговій зустрічі
Для виходу у світ королева обрала елегантний образ. Вона одягнула рожево-зелену сукню з принтом, яку поєднала з чорними шкіряними туфлями.
Її Величність доповнила аутфіт аксесуарами – перлинним тришаровим намистом, каблучками, золотим годинником та сережками. Вона вклала волосся кучерями та нафарбувала губи яскравою помадою.
Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї
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Єлизавета II поскаржилась на стан здоров'я
Під час зустрічі королева спиралась на тростину, яку часто бере з собою для зустрічей з минулого року. Коли вона зустріла міністра оборони та контрадмірала, то поскаржилась на стан здоров'я та попросила їх підійти.
Як бачите, я не можу рухатися,
– зауважила Єлизавета II.
Видання вже почали підозрювали, що у Її Величності почали відмовляти ноги. Останнім часом новини про її здоров'я стали значно тривожніші, однак представники палацу зазвичай стверджують, що це чутки.