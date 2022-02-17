Британська королева Єлизавета II з'явилась на публіці у Віндзорському замку. Вона провела зустріч із новим міністром оборони генерал-майором Елдоном Мілларом та його попередником контрадміралом Джеймсом Маклаудом.

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Єлизавета II на черговій зустрічі

Для виходу у світ королева обрала елегантний образ. Вона одягнула рожево-зелену сукню з принтом, яку поєднала з чорними шкіряними туфлями.

Її Величність доповнила аутфіт аксесуарами – перлинним тришаровим намистом, каблучками, золотим годинником та сережками. Вона вклала волосся кучерями та нафарбувала губи яскравою помадою.



Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї

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Єлизавета II поскаржилась на стан здоров'я

Під час зустрічі королева спиралась на тростину, яку часто бере з собою для зустрічей з минулого року. Коли вона зустріла міністра оборони та контрадмірала, то поскаржилась на стан здоров'я та попросила їх підійти.

Як бачите, я не можу рухатися,

– зауважила Єлизавета II.

Видання вже почали підозрювали, що у Її Величності почали відмовляти ноги. Останнім часом новини про її здоров'я стали значно тривожніші, однак представники палацу зазвичай стверджують, що це чутки.

Зауважимо, вихід королеви Єлизавети II свідчить про те, що вона не заразилась коронавірусом від сина, принца Чарльза. Після новин про його хворобу Її Величність перебувала під наглядом лікарів, бо бачилась з нащадком напередодні його позитивного тесту.