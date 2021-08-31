Не моя пацанська філософія, – каратист Стас Горуна здивував заявою про "Танці з зірками"

31 серпня 2021 , 15:15
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Джерело:

"Твій день"

Бронзовий призер Олімпійських ігор став останнім учасником нового сезону "Танців з зірками". Запальний Стас Горуна прийняв виклик і пообіцяв вийти на головний паркет країни. Однак підготовка до шоу дається йому нелегко.

За словами олімпійського чемпіона з карате, у танцювальному залі він проводить по шість годин на день. Однак через іншу м'язову координацію йому вкрай важко запам'ятати рухи, а контролювати міміку та емоції – ніколи. 

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"Я вийшов повторити все те, що вчора напрацював, і нічого не зміг. Ноги зламалися й не слухаються мене. Найважче – все поєднати. Кроки, рухи руками, стегнами  – це все я можу окремо, а коли разом – просто закипаю і вибухаю", – поділився Стас Горуна. 

Поки каратист не розсекречує стиль танцю, який покаже у першому прямому ефірі "Танців з зірками". Однак, судячи з емоційної заяви, Стас Горуна здивує публіку – буде крутити стегнами. 

Ті рухи стегнами не вкладаються в мою пацанську філософію. Це страшне для мене,
– зізнався олімпієць. 

Він додав, що йому неймовірно пощастило з партнеркою. Танцівниця дуже терпляча, що головне. "Напевно, це найкращий варіант, який міг би бути для мене в цьому шоу", – пояснив Стас Горуна. 

На відміну від каратиста, Олександра Заріцька з гурту KAZKA була незадоволена партнером на "Танцях з зірками". Співачка відмовилася від нього ще до старту прямих ефірів. Усе тому, що танцівник не вірив, що з нею можна "протриматися довго". 
Автор: Марина Джура