Чутки про романи з учасником "Холостячки" Андрієм Шатирком і блогером Ігорем Пустовітом Софія Стужук рідко коментувала, а тепер не приховує свого щастя. Зіркова матуся зізналася, що закохана.

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Софія Стужук з новим бойфрендом

Новий обранець блогерки живе в Ризі, тому вона часто літає туди. Знаменитість поділилася, що приїхала до коханого на 4 дні, а після цього повернеться до дітей. Імені та обличчя чоловіка Софія не розсекречує, лише зазначає, що підписники можуть просто спостерігати за її щастям.

У Ризі Стужук зупинилася не вдома в коханого, а в готелі, що викликало багато запитань у шанувальників. Однак Софія лише зазначила: "Не впевнена, що маю відповідати на такі запитання. Не хвилюйтесь, у нас все добре".

"Познайомилися ми в Києві ще восени. Я намагаюся не луснути від кохання та щастя. Тепер я частий гість у Ризі, вже втретє тут. Думаю, зрозуміло чому. Літаємо обоє туди – сюди, як виходить. Я на 4 дні й потім знову до дітей. Поки так", – написала Софія в сторіз.

Іноді знаходиш там, де точно не чекаєш. Після всього я заслужила. Без зайвих слів. Любов – воістину найпрекрасніше почуття на землі. Моя тепер в місті, яке полюбилось саме собою по факту,

– наголосила блогерка.

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