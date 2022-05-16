Не минув і перший скандал: Ірина Федишин зіпсувала каски, які мала передати військовим

Після скандалу з балами для Польщі на Євробаченні, навколо Ірини Федишин виник новий скандал. Тепер увага прикута до волонтерської діяльності артистки. Днями вона показала, як стріляє в каски, щоб перевірити їх на міцність, однак не врахувала те, що каски мають захищати від осколків, а не від куль.

Від початку війни Ірина Федишин в соціальних мережах активно висвітлює свою волонтерську діяльність. Деякі шанувальники зазначають, що виконавиця використовує це для піару.

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Федишин була членом професійного журі від України на Євробаченні-2022. Це здивувало та обурило українців, адже друзям-полякам, які з першого дня війни всім, чим можуть, допомагають нашій країні, журі не поставило жодного бала. До Ірини прикута увага через це, а також тепер звернули увагу на її волонтерську діяльність, до якої виникло багато запитань.

Скандал із зіпсованими касками

У соцмережах Ірина опублікувала ролик з касками, які їй надіслали з США. Цю амуніцію артистка мала передати військовим, однак спершу вирішила перевірити на міцність. Для цього вона зблизька вистрілила в каски.

зауважує, що у відеоролику не видно, з якої зброї стріляли по шолому, а в описі до відео Ірина Федишин цього не уточнила. Загалом шоломи "Класу-1м" інколи "обстрілюють", і вони повинні витримати постріл з АПС набоєм 9*18 ПСТ з відстані 5 метрів. Якщо це був Автомат Калашникова – таке випробування не потрібне, адже воно у будь-якому випадку залишить діру у касці.

Нам передали з Америки два шоломи на пробу. Ми перевірили, але, на жаль, ні один, ні інший шолом не витримали експерименту. Тому замовляти таких касок точно не будемо. Волонтерство – це відповідальність, особливо, коли маєш справу з захисною амуніцією. Потрібно чітко розуміти усі ризики й рівень захисту таких речей. Зараз очікуємо 70 касок, які вже замовили у перевірених виробників. Сподіваємося, їх доставлять якнайшвидше,

– написала Ірина під відео.

Ірина Федишин перевіряє каски на міцність: дивіться відео онлайн

Звісно, що амуніція цього не витримала, адже такі каски призначені для захисту від осколків, а не від куль. У коментарях зірку розкритикували за непрофесійність. Користувачі мережі зазначають, що спершу їй варто розібратися у цій справі, а вже потім знімати подібні ролики, адже зараз вони схожі лише на самопіар. Також не забувають про те, як Федишин на Євробаченні вчинила з поляками.

"Який ідіотизм. Нащо ви знищили шоломи? Ви реально вважаєте, що вони призначені для захисту від куль? Що ж, тепер справді вірю, що ви не розумієте, чому це ваше 10 місце для Польщі на Євробаченні означає нуль балів".

"Ідіоти, шоломи зіпсували".

"Чудовий приклад того, що гроші вам довіряти не можна. Неймовірна безвідповідальність, безпросвітня тупість".

"Не існує куленепробивних касок. Це захист від уламків під час вибуху. Хоча б у військових поцікавтесь перед тим, як проводити експерименти".

"Завдання шолома – захистити від осколків та уламків. Щоб шолом витримав пряме кульове попадання, він має мати відповідну вагу, крім того, кінетична сила зіткнення кулі та шолома дуже сильно пошкодить шию – від травми до перелому".

"Каска від осколків. Якщо вона куленепробивна, то важитиме приблизно 8 кілограмів".

"Наскільки нікчемна та некомпетентна ви людина, що в касках для військових, що в музичному суддівстві. Ганьба".

"Ще б з гранатомета спробували".

"Вивчіть тему з касками, а тоді публікуйте відео".

"От як не матюкатися? Зіпсували шоломи, йолопи! Жоден шолом у світі не врятує від кулі, тільки від уламків! Якщо каска зупинить кулю, то злетить голова, що в тій касці була! Сім раз відміряйте перед тим, як один раз публікувати матеріал. Іспанський сором".

"Добрий вечір, Ірино. Щось мені підказує, що після цього відео ті люди, які надіслали вам каски, більше нічого вам не передаватимуть. Ви б не могли дати їхні контакти, бо нам потрібні нормальні каски? Дякую".

Коментарі під дописом Федишин / Скриншоти з фейсбуку